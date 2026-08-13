Hannover (ots) -Die Hannoversche Lebensversicherung AG entwickelt ihre selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) gezielt weiter - mit einer im Markt einzigartigen jährlichen Erhöhung der Nachversicherungsgrenze und erweiterten Leistungen zur bedarfsgerechten Absicherung.Das Update im Überblick:- Die Grenze für ereignisabhängige Nachversicherung wächst jährlich um 1.000 Euro und passt sich damit dem inflationsbedingt steigenden Absicherungsbedarf an.- Die Beitragsdynamik ist nun auch nachträglich einschließbar - ohne erneute Gesundheitsprüfung.- Die Leistungsdauer bei Arbeitsunfähigkeit beträgt im Premium-Exklusiv-Tarif jetzt 36 statt 24 Monate.Mit dem diesjährigen Tarif-Update entwickelt die Hannoversche ihre selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung konsequent weiter und ergänzt das Bedingungswerk um zusätzliche Leistungsmerkmale. So steigt die Nachversicherungsgrenze von 48.000 Euro künftig jedes Jahr um 1.000 Euro - eine am Markt einzigartige Leistung. So bleibt für Kunden auch Jahre nach Vertragsabschluss noch ausreichend Spielraum für eine Erhöhung der Absicherung bei wichtigen Lebensereignissen wie Familiengründung, Immobilienerwerb oder beruflicher Weiterentwicklung. Darüber hinaus stärkt die Hannoversche die Flexibilität der Verträge: Künftig können Kunden die Beitragsdynamik in den ersten 24 Monaten und zu Beginn des 5. Versicherungsjahres ohne erneute Gesundheitsprüfung nachträglich einschließen und den Vertrag so noch besser an veränderte Lebenssituationen anpassen. Und Kunden im Premium-Exklusiv-Tarif profitieren künftig von einer Erweiterung der Leistung bei Arbeitsunfähigkeit auf 36 Monate."Kundenbedürfnisse verändern sich im Laufe des Lebens. Mit der automatisch steigenden Nachversicherungsgrenze stellen wir sicher, dass die Nachversicherungsoption auch langfristig ausreichend Spielraum bietet. Damit schaffen wir einen Mehrwert, den es in dieser Form derzeit am Markt nicht gibt", sagt Martin Heinen, Produktvorstand der Hannoversche Lebensversicherung AG.Mit den aktuellen Produktanpassungen baut die Hannoversche ihre Position als Spezialist für biometrische Risiken weiter aus und entwickelt ihr Berufsunfähigkeitsangebot konsequent gemäß den Anforderungen von Kunden und Vertriebspartnern weiter.Über die Hannoversche Lebensversicherung AGDie Hannoversche Lebensversicherung AG ist Experte für biometrische Risiken und Marktführer in der Risikolebensversicherung. Ihr Portfolio umfasst Produkte der Einkommens-, Alters- und Hinterbliebenenvorsorge. Das Unternehmen kann auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken und feierte im vergangenen Jahr sein 150. Jubiläum. Die Hannoversche Lebensversicherung AG gehört zur VHV Gruppe, einem modernen Konzern von Experten für Versicherung und Vorsorge.Mehr über die Hannoversche Lebensversicherung erfahren Sie unter: www.hannoversche.de.Für Informationen zur VHV Gruppe besuchen Sie unseren Newsroom auf www.vhv-gruppe.de/newsroom.Pressekontakt:VHV GruppeAdmir CelovicKommunikationsmanagerVHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.VHV Platz 130177 HannoverT +49 511 907-54835M +49 173 619 4956acelovic@vhv-gruppe.deOriginal-Content von: VHV Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73655/6332527