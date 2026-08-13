Magdeburg/Leipzig (ots) -Die Doku "Umschau-Extra: Alles auf Zukunft - Sachsen-Anhalt im Umbruch" zeigt, wie junge Menschen in Sachsen-Anhalt sichere Lebenswege verlassen und sich beruflich neu orientieren. Der 45-minütige Film ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/umschau/umschau-extra-alles-auf-zukunft-sachsen-anhalt-im-umbruch/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy80ZDNhZTA5ZC1hN2ZkLTRjNTgtYmQxYi0xNDE5NGIzZmIyOGU) und am 18. August um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.Die "Umschau"-Extra-Ausgabe zeigt, wie drei junge Menschen in Sachsen-Anhalt sichere Lebenswege verlassen haben und sich beruflich neu orientieren. Im Mittelpunkt stehen die angehende Zimmerin Johanna Wex aus Halle, die aus Albanien stammende Pflegkraft Mikela Toçka aus Dessau und der Windradtechniker Philipp Schmidt aus Farnstädt (Saalekreis). Ihre Geschichten zeigen unterschiedliche Facetten gesellschaftlicher Veränderungen: Eine Arbeitswelt im Handwerk, die Integration von ausländischen Arbeitskräften und die persönliche Neuorientierung in der Energiewende. Der Film zeigt, wie viel Mut es braucht, eingefahrene Wege zu verlassen und Verantwortung zu übernehmen.Mikela Toçka (34) kam vor zweieinhalb Jahren aus Albanien nach Sachsen-Anhalt und arbeitet seitdem als Pflegekraft im Städtischen Klinikum Dessau. In Albanien war sie Pflegedienstleiterin in einer Notaufnahme. In Deutschland muss sie wegen fehlender Anerkennung ihrer Abschlüsse und Bürokratie neu beweisen. Ihre Heimat hat sie verlassen, um ihren Kindern Sicherheit und Bildung zu bieten. Ihre Integration gelang durch Familienzusammenhalt, die Hilfe von Kolleginnen und Kollegen sowie einen starken Willen.Philipp Schmidt (33) symbolisiert den Wandel im Energiesektor. Nach einer Ausbildung im traditionellen Tagebau kündigte er seinen sicheren Job. Heute ist er Techniker in der Windkraft. In seiner Heimat Farnstädt, in der 22 Windräder für Diskussionen sorgen, kennt er sowohl die Bedeutung der Kohle als auch die Chancen der Energiewende. Seine Perspektive macht deutlich, dass Zukunft und Heimat kein Widerspruch sein müssen, wenn Menschen bereit sind, neue Wege zu gehen.Die gebürtige Hamburgerin Johanna Wex (26) aus Halle hat sich nach dem Geografie-Studium gegen eine Arbeit in diesem Bereich entschieden. Stattdessen hat sie eine Ausbildung zur Zimmerin begonnen. Trotz anfänglicher Skepsis in Betrieben und Vorbehalten auf der Baustelle arbeitet sie sich in den Beruf hinein - in einem Team, in dem Leistung zählt und nicht das Geschlecht. Ihre Geschichte steht exemplarisch für junge Menschen, die sich nach Studium oder Abitur für eine praktische Ausbildung entscheiden.Zur ProduktionDie "Umschau"-Extra-Ausgabe "Alles auf Zukunft - Sachsen-Anhalt im Umbruch" hat die drei jungen Menschen mehrere Wochen lang begleitet. Die Autoren sind Marie Brand, Marius Dahmen, Anne Golle, Max Koterba und Philipp Lakomy, die Redaktion hat Dirk Heinemann.Der MDR-Newsletter zur Landtagswahl Sachsen-AnhaltWie wird das Leben wieder bezahlbarer? Ist das Bildungssystem noch zu retten? Oder: Wie finden Politiker und Bürger wieder mehr zusammen? Im Newsletter "Sachsen-Anhalt: Die Entscheidung" schaut MDR aktuell auf die wichtigsten Themen zur Landtagswahl und vergleicht die Vorhaben der Parteien - geschrieben und präsentiert von MDR aktuell-Moderator Jens Hänisch. Der Newsletter mit Fakten und Analysen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kann hier (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/die-entscheidung-newsletter-100.html) abonniert werden.MDR-Konzept zur WahlberichterstattungZur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026 berichtet der MDR im Vorfeld, am Wahltag und nach der Wahl umfassend - sowohl landespolitisch als auch mit bundespolitischen Bezügen. Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten sowie den redaktionellen Leitlinien und rechtlichen Grundlagen kann im MDR-Konzept zur Wahlberichterstattung (https://www.mdr.de/presse/konzept-landtagswahl-sachsen-anhalt-100.pdf) nachgelesen werden.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6332525