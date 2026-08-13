DJ SENTIMENT/Gute Laune ohne Übermut bei US-Anlegern

DOW JONES--Unverändert eine positive Stimmung herrscht bei den US-Anlegern. Dank der guten Berichtssaison und vor allem zuversichtlichen Signalen aus dem KI-Bereich gibt es dort wenig Grund zum Pessimismus. Das zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII. Das Lager der Bullen hat sich danach in der Vorwoche nur leicht reduziert auf 34,7 Prozent aller Anleger nach erhöhten 37,0 Prozent in der Vorwoche.

Allerdings sind die ehemaligen Bullen nicht negativ geworden, sondern nur ins Neutralen-Lager gewechselt. Im Handel wird dies als Zeichen für Gewinnmitnahmen nach der langen Rally gesehen. Von Überspekulation oder Übermut bei Anlegern sei derzeit nichts zu sehen. Die Zahl der Neutralen stieg auf 27,4 Prozent an nach 25,0 Prozent in der Vorwoche. Die Anzahl der Bären reduzierte sich sogar marginal auf 37,9 nach zuvor 38,0 Prozent.

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August 13, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)

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