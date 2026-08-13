Freiburg (ots) -Pünktlich zur Saisoneröffnung des SC Freiburg steht die Fahrrad-Fan-Zahl von SC-Premiumpartnerin JobRad vor einem Meilenstein: Beim Testspiel am Samstag, 15. August, wird die Marke von 300.000 Zuschauer:innen überschritten, die seit dem Jahr 2023 mit dem Fahrrad zum Europa-Park-Stadion gekommen sind. Diesmal spendet die Marktführerin im Dienstradleasing einen Euro für jeden Fan auf dem Fahrrad für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche.Vor dreieinhalb Jahren haben der SC Freiburg und JobRad eine bis heute in der Fußball-Bundesliga einzigartige Aktion ins Leben gerufen: die Fahrrad-Fan-Zahl. Seit März 2023 spendet JobRad für jeden Fan des Sport-Clubs, der mit dem Fahrrad zu den Heimspielen im Europa-Park-Stadion anreist, einen Euro an eine ausgewählte gemeinnützige Organisation. Ob bei Regen oder Sonnenschein - seither fuhren an jedem Heimspieltag tausende Fans auf zwei Rädern zum Stadion.Nun erreichen der SC Freiburg und seine Premiumpartnerin JobRad eine besondere Marke: Zum Testspiel am Samstag um 14.00 Uhr gegen Conference-League-Sieger Crystal Palace aus London wird die Zahl der 300.000 radelnden Fans überschritten. Die Spenden, die am Saisonauftakt zusammenkommen, gehen an die "INITIATIVE für Unsere Kinder- und Jugendkliniken Freiburg". Der gemeinnützige Verein unterstützt mit den Mitteln den qualitativ hochwertigen Neubau der Tageskliniken Kinder- und Jugendpsychiatrie Freiburg.Sandra Prediger: Wer mit dem Rad kommt, schenkt Kindern eine Perspektive"Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln bedeutet für uns, konkrete Hilfe zu leisten. Mit dem Testspiel zur Saisoneröffnung am 15. August möchten wir gemeinsam die 300.000er-Marke überschreiten und Solidarität sichtbar machen", sagt Sandra Prediger, Mitgründerin von JobRad. "Diesmal liegt mir die Spende der Fahrrad-Fan-Zahl besonders am Herzen: Sie sorgt dafür, dass psychisch erkrankte Kinder schneller und gezielter Unterstützung erhalten. Jeder Fan, der mit dem Rad zum Stadion fährt, schenkt den Kindern ein Stück Hoffnung und Perspektive.""Wenn viele Menschen gemeinsam an etwas glauben, kann Großes entstehen, vor allem für Kinder. Mich treibt die Überzeugung an, dass jedes kranke Kind die besten Heilungschancen verdient und dass wir gemeinsam genau dafür etwas bewegen können", sagt Charlotte Niemeyer, Vorsitzende der "INITIATIVE für Unsere Kinder- und Jugendkliniken Freiburg".Bestmögliche Behandlung und Genesung für kranke Kinder und JugendlicheDie "INITIATIVE für Unsere Kinder- und Jugendkliniken Freiburg" setzt sich für die nachhaltige Entwicklung der Kinder- und Jugendmedizin am Standort Freiburg ein. Sie ruft Entscheider:innen aus Politik und Wirtschaft sowie die Bürger:innen in Stadt und Umland zur Unterstützung auf, um für kranke Kinder und Jugendliche eine Infrastruktur zur bestmöglichen Behandlung und Genesung zu schaffen.JobRad ist seit 1. Juli Premiumpartnerin des SC Freiburg. In den drei Jahren davor war die Marktführerin im Dienstradleasing Haupt- und Trikotsponsorin des Bundesliga-Teams. Durch die Kooperation hat JobRad ihre Markenbekanntheit vervierfacht. Bereits 2022 war JobRad als Exklusiv- und Mobilitätspartnerin des Sport-Clubs in das Sponsoring eingestiegen.Über JobRadDie JobRad GmbH mit Sitz in Freiburg ist mit der Marke JobRad Marktführerin im Dienstradleasing. Als Mobilitätsdienstleisterin organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstrad-Überlassung zwischen Arbeitgeber:innen und Mitarbeitenden. Angestellte profitieren von steuerlich geförderten Diensträdern sowie Services rund um die Radnutzung. Über 100.000 Arbeitgeber:innen mit mehr als acht Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, Barmer und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätsangebot, das Talente anzieht, Mitarbeitende fit hält und die Umwelt schützt."JobRad" ist eine eingetragene deutsche und Unionsmarke der JobRad GmbH.Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und Bilder zu JobRad finden Sie unter: https://www.jobrad.org/pressePressekontakt:Claudia Sedelmeier | Media & Public RelationsTel. 0761 205 515 - 6888 | presse@jobrad.org | www.jobrad.org/presseJobRad GmbH | Heinrich-von-Stephan-Str. 13 | 79100 FreiburgOriginal-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80095/6332543