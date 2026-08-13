Linz (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichung der britischen BIP-Daten für das 2. Quartal steht heute im Fokus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach einem Wachstum von 0,6 Prozent im 1. Quartal würden die Daten nun einen Anstieg von 0,4 Prozent zeigen. Obwohl dies grundsätzlich für eine restriktivere Geldpolitik sprechen könnte, hätten sich die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gegenüber dem Frühjahr deutlich abgeschwächt. Dies liege daran, dass der Trend der vergangenen Jahre ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum in der ersten als in der zweiten Jahreshälfte aufweise. Selbst bei einer positiven Überraschung würden daher neue Zinsschritte nicht automatisch eingepreist. Der EUR/GBP-Kurs notiere derzeit um 0,8540. (13.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de