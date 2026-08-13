Linz (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung in den USA bleibt weiterhin ein wichtiges Thema für die Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Juli hätten die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Damit sei die Inflationsrate geringfügig niedriger ausgefallen als im Juni, als noch 3,5 Prozent gemessen worden seien. Der Rückgang habe weitgehend den Erwartungen von Ökonomen entsprochen. Auch die Kerninflationsrate sei mit 2,5 Prozent leicht rückläufig. Trotz vermeintlich rückläufiger Inflation liege die Rate über dem 2-Prozent-Ziel der FED. Dennoch könnten die aktuellen Zahlen dafür sprechen, bei weiteren Zinsschritten vorsichtig vorzugehen. Da sich die jährliche Teuerungsrate zumindest leicht abgeschwächt habe, dürfte der Druck auf die Federal Reserve sinken, die Zinsen kurzfristig erneut anzuheben. Der Markt rechne derzeit mit keiner Zinserhöhung in diesem Jahr. Der Leitzins in den USA dürfte demnach auf dem derzeitigen Niveau von 3,50 - 3,75 Prozent verbleiben. (13.08.2026/alc/a/a) ...

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