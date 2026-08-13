Nach dem heftigen Rücksetzer meldet sich dieser KI-Titel mit beeindruckender Stärke zurück. Während das operative Geschäft von einem Höhepunkt zum nächsten eilt, hat die Aktie ihre Korrektur beendet und den Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Nun rückt die alte Bestmarke erneut in Reichweite. Gelingt der Ausbruch, könnte die nächste Etappe der Rally beginnen.Die Nachfrage nach leistungsfähigeren Chips treibt die Investitionen der Branche an. Davon profitiert der Spezialist mit seinen hochkomplexen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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