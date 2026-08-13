Krebs ist nicht gleich Krebs: Jeder Tumor weist ein anderes molekulares Profil auf. Präzisionsmedizin und KI-gestützte Tumordiagnostik zählen daher zu den spannendsten Wachstumsfeldern im Biotech-Sektor. Ein Anbieter verknüpft Diagnostik, Daten und Therapie zu einer Plattform, die mit jedem Patienten leistungsfähiger wird. Steht hier der nächste Highflyer in den Startlöchern?Ein direkter Wettbewerber wird an der Börse bereits im zweistelligen Milliardenbereich gehandelt und hat seinen Anlegern seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär