© Foto: Focke Strangmann - dpaMaersk verdoppelt im zweiten Quartal den Gewinn, profitiert von höheren Frachtraten und hebt nach starken Zahlen die Jahresprognose kräftig an.Mærsk teilte am Donnerstag mit, dass der zurechenbare Gewinn im ersten Halbjahr gesunken sei, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei. Der dem Konzern zurechenbare Gewinn für die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni betrug 1,32 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,75 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie sank von 112 US-Dollar auf 90 US-Dollar. Der Umsatz des dänischen Schifffahrtskonzerns betrug 28,73 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 26,45 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das zweite Quartal war für …
Enthaltene Werte: DK0010244508Den vollständigen Artikel lesen
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