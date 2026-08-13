Hamburg (ots) -Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm die schaurigste und aufregendste Zeit des Jahres. BACARDÍ Rum bringt pünktlich zur Saison den absoluten Favoriten für alle Gruselfans zurück: die limitierte, im Dunkeln leuchtende Flasche mit einem brandneuen, gespenstischen Geister-Motiv! Gefüllt mit dem legendären, weißen BACARDÍ Carta Blanca Rum, ist das diesjährige Flaschendesign der absolute Hingucker für schaurig-schöne Drinks - ob bei der großen Party, der privaten Runde zu Hause oder als perfektes Mitbringsel für Gastgeber:innen.Halloween im Aufwind: Mehr als nur ein KostümfestHalloween hat sich in Deutschland längst als fester Trend etabliert und gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Dass die Grusel-Saison auch die Lust auf gemeinsame Cocktail-Momente steigert, zeigen die Zahlen: Im Oktober 2025 stieg das Rum-Volumen im deutschen Handel um satte +7 % im Vergleich zum Monatsdurchschnitt[1]. Unter dem globalen BACARDÍ-Motto "Do What Moves You" ermutigt die Marke auch in diesem Jahr dazu, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen, das Leben ausgelassen mit den Liebsten zu feiern und die eigene Individualität zu zelebrieren. Das auffällige "Glow in the Dark"-Design der Flasche, auf dem die Geister im Dunkeln unheimlich leuchten, sorgt nicht nur für zusätzliche Kaufimpulse am Point of Sale, sondern bringt auch jede Party-Location zum Strahlen."Halloween hat sich in Deutschland längst zu einem bedeutenden Cultural Moment entwickelt, der von Jahr zu Jahr mehr Begeisterung auslöst. Es hat sich zu einem echten Lifestyle-Event entwickelt, bei dem das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund steht - ganz egal ob bei der Party zu Hause oder auf großen Events.", so Tjalling Simoons, Regional Brand Director Europe bei BACARDÍ Rum. "Unsere neue, limitierte Geister-Edition bringt genau diese magische Party-Energie und eine Extraportion Gruselspaß auf jeden Tisch. Dank des faszinierenden Glow-in-the-Dark-Effekts wird die Flasche im Handumdrehen zum leuchtenden Mittelpunkt der Bar oder zum perfekten, kreativen Mitbringsel für jede Halloween-Party."[1] Quelle: NielsenIQ, LEH + DM + C & C, Total Rum, MAT 2026.Saisonale Drinks für die Grusel-Party zu HauseFür die perfekte Halloween-Stimmung zu Hause empfiehlt BACARDÍ eine Auswahl an einfach zu mixenden, stimmungsvollen Drinks. Die limitierte Flasche eignet sich dabei hervorragend als Centerpiece auf dem Buffettisch. Der absolute Star des Abends ist dabei das unkomplizierte, legendäre Duo BACARDÍ & Coke - der ideale, verlässliche Longdrink für jede Party. Wer seinen Gästen darüber hinaus noch weitere schaurig-schöne Kreationen anbieten möchte, serviert zusätzlich den geheimnisvoll schimmernden BACARDÍ Goblin, der mit Melone und Kokosnuss für eine schaurig-gute Geschmacksexplosion sorgt.Die limitierte Halloween-Ausgabe von BACARDÍ Carta Blanca im Geister-Design ist ab September für einen begrenzten Zeitraum im Handel erhältlich. Der UVP liegt bei EUR14,99.BACARDÍ & CokeZutaten- 50 ml BACARDÍ Carta Blanca- 100 ml Coca-Cola- Eiswürfel- LimettenspalteZubereitung: Ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen. BACARDÍ Carta Blanca eingießen und mit Coca-Cola auffüllen. Mit einer Limettenspalte garnieren. Wer einen kleinen Twist mag, kann anstelle der Limettenspalte auch zu frischen Kirschen greifen.BACARDÍ GoblinZutaten:- 45 ml BACARDÍ Carta Blanca- 15 ml Melonenlikör- 15 ml Kokosnuss-Creme- 15 ml frischer Limettensaft- 60 ml Ananassaft- AnanasspalteZubereitung: Alle Zutaten in einen Cocktail-Shaker geben und zusammen mit Eis kräftig schütteln. In ein vorgekühltes Coupe- oder Martiniglas abseihen und mit einer Ananasspalte garnieren.Hochauflösendes Bildmaterial gibt es hier (https://bmemea.egnyte.com/fl/Jx6Pd4XtXJXx).Weitere Informationen zu BACARDÍ Rum unter: https://www.bacardi.com/de/de/.Weitere Halloween-Rezepte unter: https://www.bacardi.com/us/en/culture/halloween-cocktails/.Über BACARDÍ Rum - der meistgepriesene Rum der WeltIm Jahr 1862 setzte Don Facundo Bacardí Massó in Santiago de Cuba einen Meilenstein: Er entwickelte BACARDÍ, einen Rum, der die Spirituosenbranche durch seine Leichtigkeit und seinen sanften Geschmack revolutionierte. Dieser unverwechselbare Charakter inspirierte Cocktail-Pioniere dazu, einige der berühmtesten Drinks der Welt zu kreieren, darunter den BACARDÍ Mojito, BACARDÍ Daiquiri, BACARDÍ Cuba Libre, BACARDÍ Piña Colada und BACARDÍ Presidente. Mit über 1.000 Auszeichnungen für Qualität, Geschmack und Innovation ist BACARDÍ die am häufigsten prämierte Spirituose global. Heute bietet die Marke eine vielfältige Palette an Rum-Varianten für jeden Geschmack und Anlass, die pur oder als Basis für unzählige Mixgetränke genossen werden können. Auch heute noch wird BACARDÍ-Rum auf der Karibikinsel Puerto Rico mit größter Sorgfalt hergestellt, um den authentischen Geschmack von 1862 zu bewahren. www.bacardi.comDie Marke BACARDÍ ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.Über BacardiBacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100 % blauer Agaven-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka.Das vor fast 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited gehört zur Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. 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