Dornstadt (ots) -Trockene, gereizte oder vorzeitig alternde Haut betrifft viele Menschen und ist längst mehr als eine rein kosmetische Herausforderung. Eine geschwächte Hautbarriere kann die Haut anfälliger für Feuchtigkeitsverlust, Umwelteinflüsse und sichtbare Alterungsprozesse machen. Viele Cremes und Seren unterstützen die Hautpflege, setzen jedoch überwiegend an der Hautoberfläche an. Der Wunsch nach Lösungen, die die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut fördern, wächst daher kontinuierlich.Genau hier setzt EMFUSION von BTL an. Die neue, nicht-invasive Behandlung unterstützt die Wiederherstellung der natürlichen Hautbarriere und fördert damit die Grundlage einer langfristig gesunden und widerstandsfähigen Haut.Der Calciumgradient - Schlüssel zur HautbarriereGrundlage ist der epidermale Calciumgradient: In gesunder, junger Haut ist er durch niedrige Calciumionenkonzentrationen im Stratum basale und Stratum spinosum sowie einen deutlichen Konzentrationsanstieg im äußeren Stratum granulosum gekennzeichnet. Dieser Gradient reguliert zentrale Hautfunktionen - von der Differenzierung der Keratinozyten über die Ausbildung der Hautbarriere bis zur Feuchtigkeitsregulation. Mit zunehmendem Alter verändert sich dieser Gradient: Die Calciumverteilung in der Epidermis gerät aus dem Gleichgewicht, wodurch die Hautbarriere durchlässiger wird und sichtbare Alterungsprozesse begünstigt werden.Die proprietäre DYNAMiQ-Technologie nutzt niederfrequente Schallwellen (78-115 Hz), um über eine transepidermale Resonanz spezifische Zellkanäle (TRP-Kanäle) zu aktivieren. Dadurch werden Calciumwellen ausgelöst, die die Wiederherstellung des natürlichen epidermalen Calciumgradienten unterstützen und so die Regeneration der Hautbarriere fördern.Die Behandlung folgt einem klaren Vier-Schritte-Prinzip:- Verfeinern - Entfernung von Rückständen und Unreinheiten- Aktivieren - Unterstützung der Wiederherstellung des Calciumgradienten- Einbringen - Einbringen hautbarriereunterstützender Wirkstoffe- Versiegeln - Schutz der Haut mit Ceramiden und EctoinKlinische und präklinische Ergebnisse sprechen für sich:- 80,3 % Verbesserung der Hautbarrierefunktion: In einer Studie an 24 Probanden (26-64 Jahre) war der transepidermale Wasserverlust (TEWL) sieben Tage nach einer einzigen 30-minütigen Behandlung um 80,3 % niedriger als zu Beginn - die Haut hielt entsprechend mehr Feuchtigkeit (Fritz, Genova, Salavastru).- 20,8 % Steigerung des Skin Quality Index und 14,6 % Verbesserung des ästhetischen Index fürs Gesicht: Bei 20 Probandinnen und Probanden, die vier 30-minütige Behandlungen (eine pro Monat) erhielten, verbesserten sich beide per Caarisma-Software gemessenen Werte bereits nach der zweiten Behandlung deutlich. (Fritz, Lampert, Pooth: Improvement in Skin Quality after the DYNAMiQ Procedure - Preliminary Data, EMFUSION Studybook)- 2,7-fach höhere Entfernung von Hautverunreinigungen im Vergleich zu einem marktführenden Peeling-Gerät, gemessen anhand der Trockenmasse der extrahierten Flüssigkeit bei 12 Probanden (Genova).- 114 % höhere Calciumkonzentration in der oberen Epidermis und 17 % Reduktion in der unteren Epidermis sieben Tage nach der Behandlung - ein Hinweis auf die Wiederherstellung des epidermalen Calciumgradienten (präklinische Tierhistologie-Studie, Bernardy et al., Veterinary Research Institute Brno).- 2,6-fach höhere Wirkstoffaufnahme (Vitamin A) bei aktivierter DYNAMIQ Technologie im Vergleich zur Kontrollgruppe, gemessen 24 Stunden nach der Behandlung (dieselbe Studie).Stimme aus der Dermatologie:"In meiner Praxis erlebe ich täglich, wie sehr sich Patientinnen und Patienten eine nachhaltige Hautgesundheit wünschen - nicht nur einen kurzfristigen Effekt. EMFUSION setzt genau dort an, wo alles beginnt: bei der Hautbarriere. Das entspricht genau dem Anspruch, den ich an moderne Behandlungen habe: wissenschaftlich fundiert und individuell auf die Bedürfnisse jeder Haut abgestimmt." Dr. med. Berenike Lampert, Dermatologie und Ästhetische Medizin, Frankfurt am MainEinfach in den Alltag integrierbarEMFUSION lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren. Die Behandlung erfolgt ohne Ausfallzeit, sodass Patientinnen und Patienten ihre gewohnten Aktivitäten unmittelbar danach wieder aufnehmen können. Darüber hinaus eignet sich EMFUSION als vorbereitende oder begleitende Maßnahme zu kollagen- und elastinstimulierenden Behandlungen. Eine intakte Hautbarriere kann dazu beitragen, neu gebildetes Kollagen und Elastin besser vor Umwelteinflüssen, Feuchtigkeitsverlust und vorzeitigem Abbau zu schützen.Sicherheit, Komfort & Behandlungsablauf:- Nicht-invasiv- Behandlungsdauer: 25-30 Minuten in vier Phasen (Phase 1-2: je 7,5-10 Min., Phase 3-4: je 5 Min.)- Empfohlene Frequenz: einmal monatlich, passend zum 3- bis 4-wöchigen Zellerneuerungszyklus der Haut- Patienten können ihre täglichen Aktivitäten direkt danach wieder aufnehmenÜber BTL:BTL wurde 1993 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Geräte. Mit über 600 Ingenieuren und 4.500 Mitarbeitern in mehr als 90 Ländern bietet BTL innovative, nicht-invasive Lösungen für Body Contouring, Hautstraffung, Intimgesundheit und mentales Wohlbefinden. Zum Portfolio gehören unter anderem EMSCULPT NEO, EMFACE, EXION, EMSELLA, EXOMIND und EMFUSION sowie die firmeneigenen Verfahren HIFEM, HIFES, ExoTMS und DYNAMiQ.Weitere Informationen unter www.btlaesthetics.de.Pressekontakt:Sarah-Selina Driesen | Senior Marketing ManagerMobil: +49 171 7382773 | E-Mail: driesens@btlnet.comwww.btlaesthetics.deOriginal-Content von: BTL Medizintechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181632/6332575