Brenntag berichtete über ein solides Q2, wobei höhere Chemiepreise und Kostensenkungen zu einem starken Wachstum des Bruttogewinns, einer Margenausweitung und einer erheblich besseren EBITDA-Konversion führten, trotz weitgehend stabiler Volumina. Der freie Cashflow (FCF) war schwach, jedoch war der Rückgang größtenteils technischer und arbeitskapitalbezogener Natur, mit frühen Anzeichen einer Umkehr, die bereits im Q3 sichtbar sind. Das Quartal stärkt somit den Gewinnboden und validiert die Ausführung, jedoch resultiert die Erholung aus einer vorübergehenden Störung der Lieferkette; da die Bewertung nicht anspruchsvoll ist, aber das Upside weiterhin innerhalb unseres HOLD-Rahmens liegt, halten wir unser Kursziel von 65,00 EUR bei, während eine Neubewertung eine nachhaltigere Volumenerholung erfordern würde, da sich die aktuellen Preistrends normalisieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se
© 2026 mwb research