EQS-News: Quantinuum
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 279 %; die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026
BROOMFIELD, Colorado, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal bekannt gegeben.
"Unsere Leistung im zweiten Quartal zeugt von einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie. Wir haben entscheidende Durchbrüche in der Forschung und Entwicklung erzielt, um unsere Plattform-Roadmap voranzutreiben und unsere Wettbewerbsposition zu stärken, unsere Lieferkette und unsere Fertigungskapazitäten ausgebaut sowie die Einbindung unseres Entwickler-Ökosystems intensiviert", erklärte Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. "Infolgedessen verzeichnen wir eine zunehmende geschäftliche Dynamik, die sich in den Ergebnissen des zweiten Quartals und dem verbesserten Ausblick für das Gesamtjahr widerspiegelt. Mit Barmitteln in Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar sind wir in der Lage, Investitionen zu tätigen, um unsere Geschäftspläne voranzutreiben, und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation beizubehalten, um ein nachhaltiges langfristiges Wachstum und Rentabilität sicherzustellen."
Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2026
Das bereinigte EBITDA, die bereinigte Bruttomarge und der bereinigte Nettoverlust je Aktie sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die unter "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" definiert sind. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Tabellen im Anhang am Ende dieser Pressemitteilung.
Geschäftliche Höhepunkte des zweiten Quartals und der jüngsten Vergangenheit
Geschäftliche Höhepunkte
Meilensteine in Forschung und Entwicklung
Produkttechnologie und Lieferkette
Ökosystem
Anwendungsforschung
Finanzausblick
Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2026
Quantinuum wird am Dienstag, dem 11. August 2026, um 17:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal zu erörtern und einen aktuellen Überblick über die Geschäftsentwicklung zu geben. Die Telefonkonferenz kann live per Webcast hier verfolgt werden.
Eine aufgezeichnete Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website von Quantinuum zur Verfügung gestellt und bleibt dort ein Jahr lang abrufbar.
Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen
Zur Ergänzung des von Quantinuum gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") vorgelegten verkürzten Konzernabschlusses verwendet das Unternehmen die folgenden in dieser Pressemitteilung dargestellten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen: bereinigter Bruttogewinn, bereinigte Bruttomarge, bereinigter Nettoverlust (vollständig verteilt), bereinigtes EBITDA sowie bereinigter Nettoverlust je Aktie (vollständig verteilt).
Der bereinigte Bruttogewinn basiert auf dem Bruttogewinn nach GAAP, wobei die auf die Umsatzkosten entfallenden aktienbasierten Vergütungen und die damit verbundenen Arbeitgeberabgaben sowie die auf die Umsatzkosten entfallenden Abschreibungen und Amortisationen wieder hinzugerechnet werden.
Die bereinigte Bruttomarge wird berechnet als bereinigter Bruttogewinn geteilt durch den Nettoumsatz.
Der bereinigte Nettoverlust (vollständig ausgewiesen) basiert auf dem GAAP-Nettoverlust auf umgerechneter Basis, wobei der GAAP-Ertragsteueraufwand wieder hinzugerechnet wird. Er wird um aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Arbeitgeberabgaben, die Kosten für den Börsengang und die Umstellung auf die Berichterstattung als börsennotiertes Unternehmen, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen sowie Verluste aus der Veräußerung und Abschreibung von Vermögenswerten bereinigt; anschließend wird auf den sich daraus ergebenden bereinigten Verlust vor Steuern ein angenommener gesetzlicher Steuersatz angewendet. Für Verluste, für die eine vollständige Wertberichtigung vorgenommen wurde, wird kein Steuervorteil erfasst; dementsprechend ist in den dargestellten Perioden kein Steuervorteil ausgewiesen.
Das bereinigte EBITDA wird ausgehend vom bereinigten Nettoverlust, der vollständig verteilt wurde, ermittelt und schließt darüber hinaus Zinserträge (netto), Abschreibungen sowie Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte aus.
Der bereinigte Nettoverlust je Aktie (vollständig verteilt) berechnet sich aus dem bereinigten Nettoverlust (vollständig verteilt), geteilt durch die bereinigte Anzahl der Aktien (vollständig verteilt), sowohl unverwässert als auch verwässert, bestehend aus dem gewichteten Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A und der Stammanteile von Quantinuum Holdings.
Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen den Anlegern zusätzliche Informationen liefern, die für die Beurteilung der operativen Leistung des Unternehmens und der Entwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg von Nutzen sind. Die Ergebnisse von Quantinuum enthalten erhebliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die nicht die Kosten für den Geschäftsbetrieb in diesem Zeitraum widerspiegeln; dabei handelt es sich im Wesentlichen um aktienbasierte Vergütungen, die bei Abschluss der Umstrukturierung erfasst wurden, sowie um die Neubewertung von als Verbindlichkeiten klassifizierten Optionsscheinen. Beide werden eher durch buchhalterische Auslöser und externe Faktoren als durch die operative Geschäftstätigkeit bestimmt. Da es sich bei Quantinuum um ein Unternehmen in einer frühen kommerziellen Phase handelt, werden die Ergebnisse von Periode zu Periode zudem durch den Zeitpunkt einzelner Verträge beeinflusst. Kennzahlen, die die zugrunde liegende operative Leistung von nicht zahlungswirksamen Posten und Übergangsposten abgrenzen, helfen Anlegern dabei, Trends über verschiedene Zeiträume hinweg zu beurteilen.
Aufgrund der "Up-C"-Struktur von Quantinuum spiegelt der nach GAAP ausgewiesene, auf Quantinuum Inc. entfallende Nettoverlust lediglich den Anteil der Klasse-A-Aktien an den wirtschaftlichen Ergebnissen wider. Die Darstellung der bereinigten Ergebnisse auf umgerechneter, vollständig ausgeschütteter Basis vermittelt ein umfassendes Bild der wirtschaftlichen Gesamtleistung des Unternehmens; auf dieser Grundlage bewertet die Geschäftsführung die Unternehmensleistung und leitet das Unternehmen. Die Unternehmensleitung nutzt diese Kennzahlen für die interne Planung und Prognose, zur Bewertung der operativen Leistung sowie zur Erstellung von Budgets.
Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dienen der Ergänzung und wurden nicht gemäß den GAAP erstellt. Sie sind nicht dazu bestimmt, isoliert betrachtet oder als Ersatz für die am ehesten vergleichbaren Finanzinformationen herangezogen zu werden, die gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) erstellt wurden. Die Non-GAAP-Kennzahlen von Quantinuum können von gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen abweichen und sind daher möglicherweise nicht vergleichbar. Anleger sollten die Überleitungsrechnungen prüfen und sich bei der Beurteilung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl verlassen.
Jede Nicht-GAAP-Finanzkennzahl wird in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung mit der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl abgeglichen.
Informationen zu Quantinuum
Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis von gefangenen Ionen kommerziell eingeführt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen. Diese wurden mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf der Grundlage der durchschnittlichen 2-Qubit-Gattertreue zu erreichen.[1] Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie aus dem staatlichen und industriellen Sektor und arbeitet zudem weltweit mit akademischen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.
Verfügbarkeit von Informationen auf der Website von Quantinuum
Anleger und andere Interessierte sollten beachten, dass Quantinuum wesentliche Informationen regelmäßig über SEC-Unterlagen, Pressemitteilungen, öffentliche Telefonkonferenzen, Webcasts und die Investor-Relations-Website von Quantinuum an Anleger und den Markt bekannt gibt. Zwar sind nicht alle Informationen, die das Unternehmen auf der Investor-Relations-Website von Quantinuum veröffentlicht, wesentlicher Natur, doch könnten einige Informationen als wesentlich angesehen werden. Dementsprechend empfiehlt das Unternehmen Anlegern, den Medien und anderen an Quantinuum Interessierten, die auf ir.quantinuum.com veröffentlichten Informationen zu prüfen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsführung von Quantinuum und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Einschätzungen, Erwartungen und Aussichten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich unserer Prognosen und Beschreibungen unserer Geschäftspläne und Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "voraussehen", "erwarten", "Prognose", "andeuten", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "Ziel", "prognostizieren", "sollte", "könnte", "würde", "mag", "wird", "Vorhersage", "Ausblick", "potenziell", "setzt fort", "strebt an", "vorhersagen" oder die Verneinungen dieser Begriffe sowie andere ähnliche Ausdrücke.
Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, unsere Quantencomputer-Hardware- und -Softwareprodukte zu entwickeln, zu vermarkten und eine Marktakzeptanz dafür zu erreichen; das Entwicklungstempo der Quantencomputerbranche und der Zeitpunkt, zu dem sich der kommerzielle Quantenvorteil einstellt; unsere Fähigkeit, Kunden für unsere Quantencomputersysteme und unsere "Quantum Computing as a Service"-Angebote zu gewinnen und zu binden; das Risiko der technologischen Veralterung oder des Aufkommens konkurrierender Ansätze im Bereich der Quantencomputer, einschließlich supraleitender, photonischer oder anderer Verfahren; unsere Abhängigkeit von wichtigen Lieferanten und Herstellern spezialisierter Komponenten, einschließlich derjenigen, die für unsere Ionenfalle-Quantensysteme erforderlich sind; unsere Fähigkeit, die Produktion unserer Quantencomputer und der damit verbundenen Systeme zu skalieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere firmeneigene Technologie zu schützen; die erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten, die mit der Entwicklung von Quantencomputing-Fähigkeiten der nächsten Generation verbunden sind; unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Wissenschaftler, Ingenieure und anderes Personal auf einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt zu gewinnen und zu binden; Änderungen bei staatlichen Fördermitteln, Exportkontrollen oder Vorschriften, die Quantentechnologien betreffen; Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs kommerzieller Anwendungen; Cybersicherheitsrisiken und der Schutz sensibler Kundendaten; sowie makroökonomische Bedingungen, geopolitische Instabilität und deren potenzielle Auswirkungen auf unser Geschäft und unseren Betrieb. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten, finden Sie in den Risikofaktoren des Unternehmens, die in dessen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen erläutert werden, wobei diese Risikofaktoren von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Sie sollten alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten bewerten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zurückzuziehen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist.
[1] Stand: 31. Dezember 2025.
Anhang
(1) In unserer verkürzten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung werden die Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte als eigene Zeile ausgewiesen, und es wird keine Zwischensumme für den Bruttogewinn angegeben. Der in dieser Tabelle ausgewiesene Betrag entspricht dem Teil dieser Zeile, der den Umsatzkosten zuzurechnen ist und entsprechend den Vermögenswerten, auf die er sich bezieht, zugeordnet wurde. Die Umsatzkosten werden in der ausgewiesenen Höhe dargestellt. Der verbleibende Anteil wird im Bereich Forschung und Entwicklung ausgewiesen.
(1) Die umgerechnete Basis umfasst die wirtschaftlichen Anteile, die durch Stammaktien der Klasse A und Stammanteile von Quantinuum Holdings repräsentiert werden, so als ob alle Stammanteile gegen Stammaktien der Klasse A getauscht worden wären. Sie wird herangezogen, da die Stammaktien der Klasse A nur einen Minderheitsanteil an den wirtschaftlichen Anteilen an Quantinuum Holdings darstellen.
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-gibt-ergebnisse-fur-das-zweite-quartal-2026-bekannt-302850711.html
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2382524 13.08.2026 CET/CEST