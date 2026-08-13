Unser Weg durch die digitale Welt ist gepflastert mit überflüssigen Klicks. Und es wird immer schlimmer. Das bedeutet einen Raubbau an der kostbarsten Ressource des Internets. Kürzlich habe ich mal mitgezählt, wie viele Klicks ich brauche, um morgens mit der Arbeit zu beginnen und an unserer Morgenkonferenz teilzunehmen. Schritt eins: Bei der Zeiterfassung anmelden. Dazu ist ein Microsoft-Login nötig, was wiederum über einen Passwort-Manager funktioniert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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