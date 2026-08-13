FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertete diese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als neutrales Ereignis. Fortdauernde Schulden der Immobiliengruppe seien bis 2031 refinanziert. Die Neubewertung des Portfolios sei verhaltener ausgefallen als bei der Konkurrenz./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU0775917882
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