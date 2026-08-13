Köln (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk hat beim diesjährigen Deutschen Radiopreis die Chance auf bis zu fünf Auszeichnungen. So ist der WDR in den Kategorien Beste Morgensendung, Beste Sendung, Bestes Informationsformat, Beste Reportage und Beste:r Newcomer:in nominiert. Der Deutsche Radiopreis wird am 10. September im Theater an der Elbe im Hamburger Hafen verliehen.Als "Beste Morgensendung" geht "1LIVE Pegel und Blaase" ins Rennen. Seit April 2026 wecken Jule Blaase und Celina Pegel den 1LIVE Sektor mit einer Morningshow, die sich anfühlt wie ein Gespräch mit den besten Freundinnen, mit Themen aus der Popkultur, Tagesaktualität und Situationen aus dem täglichen Leben der Zielgruppe.In der Kategorie "Beste Sendung" ist "Die Beste Radioshow Ever mit HAMI" nominiert. Hier übernahm Content Creatorin und Sängerin HAMI für zwei Stunden die COSMO Morgensendung. Zusammen mit Moderator Sebastian Filipowski hat sie gezeigt, wie man feministische Themen witzig und actionreich abbildet, indem sie ihn kurzerhand an einen Periodenschmerz-Simulator anschloss.Der Podcast "INSIDE CumEx - Jagd auf die Steuer Mafia", eine Produktion der WDR Story Podcast Unit und WDR Investigativ, tritt als "Bestes Informationsformat" an. Hanno Berger hat mit CumEx Millionen gemacht. Dann beginnt die damalige Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker gegen ihn zu ermitteln. Host Massimo Bognanni erzählt ihr packendes Duell und taucht tief ein in den größten Steuerskandal der deutschen Geschichte.Als "Beste Reportage" nominiert ist "This is America: Free Luigi", produziert von COSMO und der Produktionsfirma Undone. Die Reportage ordnet den Mord an Versicherungs-CEO Brian Thompson durch den mutmaßlichen Täter Luigi Mangione ein und bietet einen Einblick in das US-Gesundheitssystem. Der Podcast erzielte bereits rund 800.000 Abrufe.Um die Auszeichnung als "Bester Newcomer" kämpft eine für viele Kinder vertraute Stimme im MausRadio: Max Plate von MausLive. Der 31-Jährige ist seit Januar 2024 im Team. Mit seiner fantasievollen und überraschenden Moderation begegnet Max Plate Kindern auf Augenhöhe, schafft Nähe und Vertrauen und ist damit ein wichtiger Botschafter der Marke Maus.In diesem Jahr haben 139 Programme insgesamt 430 Beiträge zum Deutschen Radiopreis eingereicht. Eine unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts wählte je drei Finalistinnen und Finalisten für neun Preiskategorien aus. In der zehnten Kategorie "Beste:r Newcomer:in" sind 15 Bewerberinnen und Bewerber nominiert. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr zum 17. Mal verliehen.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6332607