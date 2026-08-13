© Foto: UnsplashErst der brutale Absturz, jetzt der Rebound: Samsung und SK Hynix treiben den Kospi wieder nach oben. Doch genau diese Abhängigkeit könnte erneut gefährlich werden.Südkoreas Aktienmarkt hat eine der heftigsten Kehrtwenden des Jahres hingelegt. Der Leitindex Kospi sprang am Donnerstag zeitweise um 4,8 Prozent nach oben und liegt seit seinem Tief vom 30. Juli bereits rund 22 bis 23 Prozent im Plus - damit ist der Index technisch wieder im Bullenmarkt. Noch im Juli war er um 22 Prozent eingebrochen und hatte damit seinen schlechtesten Monat seit der globalen Finanzkrise erlebt. Angetrieben wird die Rallye vor allem von zwei Schwergewichten: Samsung Electronics und SK Hynix. Beide profitierten …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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