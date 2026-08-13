Schon länger wurde über den Deal spekuliert, nun ist er offiziell: Die Frankfurter Leben-Gruppe übernimmt Athora Deutschland. Damit wächst der Bestand auf rund 800.000 Kunden und 17 Mrd. Euro Kapitalanlagen. An ihrer Seite steht künftig die DWS als Finanzierungspartner. Die Frankfurter Leben-Gruppe übernimmt den Wettbewerber Athora Deutschland. Beide Unternehmen sind spezialisierte Bestandsversicherer, die im Rahmen von externen Run-offs die Lebensversicherungsbestände anderer Versicherer übernehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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