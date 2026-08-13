XRP News heute: Warum die Marke von 1,00 Dollar über den ganzen August entscheidet

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Die XRP News am 11. August drehen sich um eine einzige Zahl, denn der XRP Kurs steht exakt bei 1,00 Dollar nach einem Minus von 2,7 Prozent. Es ist die einzige Marke, die die Käufer in diesem Jahr erfolgreich verteidigt haben. Über sieben Tage liegt der Token rund sechs Prozent im Minus und damit hinter Bitcoin, Ether und Solana. Der US Senat hat die Abstimmung über den CLARITY Act auf mindestens Mitte September verschoben. Die eigentliche Frage ist, wohin das Kapital geht, das nicht auf Washington warten will.

XRP News heute: Goldman Sachs greift zu, während der XRP Kurs auf 1,00 Dollar fällt

Der XRP Kurs fiel am 11. August um rund 2,7 Prozent auf 1,00 Dollar und war damit der schwächste unter den großen Werten. Die Zone zwischen 0,99 und 1,00 Dollar dient als unmittelbare Unterstützung. Ein Bruch darunter öffnet den Weg in Richtung 0,97 Dollar und danach auf das Band zwischen 0,90 und 0,95 Dollar. Rund 9,6 Millionen Dollar an Long Positionen wurden allein in der letzten Handelssitzung liquidiert. Der US Inflationsbericht am 12. August gilt als der Auslöser, der die Marke kurzfristig entscheidet.

Laut CoinMarketCap würde der CLARITY Act den Status von XRP als Rohstoff im Bundesrecht festschreiben, und der Kurs verlor allein auf die Verschiebung knapp fünf Prozent. Die ETF Zuflüsse fielen in der Woche bis zum 9. August auf rund eine Million Dollar und damit 93 Prozent unter die Vorwoche. Goldman Sachs meldete zugleich eine Position von 153,8 Millionen Dollar über vier Spot ETFs und ist damit der größte institutionelle Halter. Laut Cryptonews sank die monatliche Zuflusssumme von 131,94 Millionen Dollar im Mai auf 27,29 Millionen im Juli. Großes Geld positioniert sich also, während der Kurs an einem Termin hängt.

XRP News und Pepeto: Meme Energie trifft echten Nutzen vor der Binance Notierung

Goldman Sachs steigt mit 153,8 Millionen Dollar ein, und trotzdem hängt der XRP Kurs an einem Senatstermin im September. So arbeitet Kapital in einem Markt von 60 Milliarden Dollar, langsam und an Gesetze gebunden. Wer darauf nicht warten will, sucht eine Bewegung, die keinen Gesetzestext braucht. Meme Energie und echter Nutzen im selben Projekt gibt es ungefähr einmal pro Zyklus, und wer das früh erkennt, ist vor der Notierung bereits positioniert.

Der ursprüngliche Pepe Start hat gezeigt, was passiert, wenn eine Gemeinschaft sich hinter einen Token mit der richtigen Energie stellt. Über die Ergebnisse dieses frühen Vorverkaufs sprach danach der gesamte Kryptomarkt. Pepeto bringt dieselbe Energie zurück, entwickelt von einem Mitgründer des ursprünglichen Pepe. Die XRP News erinnern gleichzeitig daran, dass selbst die größten Token Zeit brauchen, während Vorverkäufe schneller reagieren können.

Der Risiko Scanner erlaubt jeder Wallet, einen Token vor dem Einstieg zu prüfen, was zu weniger Verlusten und besseren Entscheidungen führt. PepetoSwap führt Tauschgeschäfte ohne Gebühren aus, sodass Händler den vollen Wert jeder Position behalten. Ein Pepe Mitgründer hat diese Werkzeuge entworfen, nachdem er beobachtet hatte, was im heutigen Markt schiefläuft, und alle Teile greifen ineinander, sodass Tempo und Sicherheit zusammenkommen.

Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfstelle hat jeden Smart Contract kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf öffnete. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und eine erwartete Binance Notierung könnte den Token deutlich über diesen Wert führen. Diese Kombination aus Pepe Mitgründer, echten Börsenwerkzeugen und erwarteter Binance Notierung entsteht nur einmal pro Zyklus. Im Vorverkauf liegen bereits 10,38 Millionen Dollar, weil die Zahlen für sich sprechen. Eine feste Menge von 420 Billionen Token trägt ein Projekt, das auf die Zeit nach der Notierung vorbereitet ist, und jede neue Wallet verstärkt das Signal.

Fazit

Der XRP Kurs braucht Gesetze, Zuflüsse und Zeit, bevor er die 1,00 Dollar hinter sich lässt. Die XRP News liefern dafür bisher nur einen Termin im September. Ein Vorverkauf mit einer erwarteten Binance Notierung reichte Pepeto, um 10,38 Millionen Dollar zu sammeln, bevor der Handel überhaupt beginnt. Ein Pepe Mitgründer, gebührenfreie Börsenwerkzeuge und eine erwartete Binance Notierung sind die seltenste Kombination in diesem Markt, und die Wallets im Vorverkauf rechnen mit dem Tag, an dem sie live geht. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich vor der Bestätigung, und Zögern kostet in diesem Markt regelmäßig mehr als Handeln. Am Listing Tag ist diese Position zum Vorverkaufspreis nicht mehr zu haben.

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Häufige Fragen

Was sagen die XRP News heute?

Der XRP Kurs steht bei 1,00 Dollar nach einem Minus von 2,7 Prozent. Die CLARITY Act Abstimmung liegt bei mindestens Mitte September, und die ETF Zuflüsse fielen auf rund eine Million Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von XRP im Moment?

Pepeto steht noch zum Vorverkaufspreis und wartet auf eine erwartete Binance Notierung, während XRP bei rund 1,00 Dollar handelt. Die offizielle Pepeto-Website nennt PepetoSwap für gebührenfreies Handeln, einen Risiko Scanner und eine vollständige SolidProof Prüfung.