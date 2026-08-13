Erdgas in Oberösterreich: Neue Tests sollen das volle Potenzial zeigen

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ADX Energy meldet die Wiederaufnahme der Produktionstests an der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich. Der erste geprüfte Abschnitt lieferte im Mittel 2,7 Millionen Kubikfuß wasserfreies Gas pro Tag, was etwa 450 Barrel Öläquivalent pro Tag entspricht. Druckmessungen deuteten zudem auf ein Förderpotenzial von 3,5 Millionen Kubikfuß täglich hin, umgerechnet rund 580 Barrel Öläquivalent pro Tag. Nun sollen weitere, teils tiefer liegende Gasschichten untersucht werden.
ADX Energy meldet die Wiederaufnahme der Produktionstests an der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich. Der erste geprüfte Abschnitt lieferte im Mittel 2,7 Millionen Kubikfuß wasserfreies Gas pro Tag, was etwa 450 Barrel Öläquivalent pro Tag entspricht. Druckmessungen deuteten zudem auf ein Förderpotenzial von 3,5 Millionen Kubikfuß täglich hin, umgerechnet rund 580 Barrel Öläquivalent pro Tag. Nun sollen weitere, teils tiefer liegende Gasschichten untersucht werden.
Erster Test liefert stabilen Gasstrom
HOCH-1 wurde im Mai fertiggestellt. Während der Bohrung und durch Messungen im Bohrloch habe ADX Hinweise auf bis zu acht biogene Gasvorkommen erhalten. Biogenes Gas entsteht durch mikrobiologische
Prozesse in vergleichsweise geringer Tiefe und besteht überwiegend aus Methan. ADX ist Betreiber des Projekts und hält einen wirtschaftlichen Anteil von 50 Prozent.
Im ersten Teil des zweistufigen Testprogramms floss Gas aus einer Sandschicht der Hall-Formation über elf Stunden stabil mit durchschnittlich 2,7 Millionen Kubikfuß pro Tag. Das entspreche rund 450 Barrel Öläquivalent täglich. Anschließend sei die Bohrung etwa zwei Wochen geschlossen worden, um den Druckaufbau zu messen. Die Analyse deute auf ein mögliches Fördervolumen von 3,5 Millionen Kubikfuß oder etwa 580 Barrel Öläquivalent pro Tag hin. Der untersuchte Sandkörper reiche demnach mindestens 600 Meter vom Bohrloch weg.
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