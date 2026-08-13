Der österreichische Kunststoffverarbeiter Polytec hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs seine Profitabilität verbessert. Gleichzeitig soll das Geschäft mit intelligenten Kunststofflösungen außerhalb der Autoindustrie kräftig wachsen. Schwerpunkt liegt auf Mehrweg- und Umlaufverpackungen.Polytec erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 287,4 Millionen Euro. Das waren 19,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist allerdings vor allem eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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