Erfurt (ots) -Die 13-jährige Mia aus Paderborn hat sich bei der Mitmach-Aktion "Kommentiere wie ein Profi" von KiKA und der ARD-Sportschau durchgesetzt und sitzt am 22. August 2026, ab 15:35 Uhr, gemeinsam mit ARD-Kommentator Florian Naß am Mikrofon, um die 3. Etappe der Deutschland Tour live im Ersten und auf sportschau.de zu kommentieren.Mia überzeugte bei ihrer Bewerbung mit ihrer großen Begeisterung für den Radsport und ihrem Kommentierungstalent. Ob zu Hause vor dem Fernseher oder in der Schule am Tischkicker - Mia kommentiert, wo sie nur kann. Ihr Können wird sie bei der 169 km langen Etappe von Landau nach Bad Dürkheim unter Beweis stellen.ARD-Sportschau, ZDF-sportstudio und KiKA machen Sportgroßereignisse für eine junge Zielgruppe nicht nur in einem kindgerechten Umfeld zugänglich, sie binden Kinder aktiv in die Sportberichterstattung ein. Die Kooperation steht exemplarisch für eine gelungene Zusammenarbeit öffentlich-rechtlicher Angebote, die aus strategischen Zielen erfolgreiche Aktionen formen und damit neue Wege einschlagen - und die vor allem Beteiligte und das Publikum begeistern. Die gemeinsam mit Kindern gestalteten Live-Übertragungen eröffnen neue Perspektiven für Kinder und Erwachsene und bieten ein einzigartiges Erlebnis für die Gewinner*innen.Das Gewinner-Video von Mia und weitere Informationen zu Sport bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6332640