Voltatron bestätigt mit dem H1 Bericht die FY26 Prognose und zeigt zugleich die Skaleneffekte der Buy and Build Strategie. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten stieg gegenüber dem Vorjahr um 166% auf EUR 24,6 Mio. Die ausgewiesenen Margen werden allerdings durch den EUR 1,1 Mio. hohen Bargain Purchase aus der KOMITEC Akquisition positiv beeinflusst. Bereinigt liegen die EBITDA Marge mit 5,6 % und die EBT Marge mit minus 0,9 % unter den für FY26 avisierten Bandbreiten. Um die Prognose zu erreichen, ist daher ein starkes H2 erforderlich. Angesichts der operativen Entwicklung der vergangenen Monate, eines unterstützenden Auftragsumfelds sowie des im Juni gewonnenen Auftrags mit einem neuen Industriekunden aus dem Bereich E-Mobilität mit einem jährlichen Volumen von EUR >10 Mio und einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren erwarten wir ein starkes H2 und sehen Aufwärtspotenzial für unsere Umsatzschätzung 2027E. Wir bestätigen unsere spekulative Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 5,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/voltatron-ag





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