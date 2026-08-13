München (ots) -Ein erfolgloser Schauspieler schreibt ein Drehbuch und setzt alles daran, selbst die Rolle seines Lebens zu spielen: den Boxer Rocky Balboa. 50 Jahre später erzählt I PLAY ROCKY die unglaubliche wahre Geschichte hinter der Entstehung des Filmklassikers "Rocky". Mit Anthony Ippolito in einer herausragenden Darstellung des jungen Sylvester Stallone. Regie führte Oscar-Preisträger Peter Farrelly ("Green Book - Eine besondere Freundschaft").Seine Weltpremiere feiert I PLAY ROCKY im Rahmen des Toronto International Film Festival.Die Entstehung des Boxerfilms "Rocky" (1976) ist selbst Stoff für großes Kino: Der damals unbekannte Schauspieler Sylvester Stallone (Anthony Ippolito) schreibt innerhalb von nur dreieinhalb Tagen ein Drehbuch und ist fest davon überzeugt, für die Hauptrolle bestimmt zu sein. Obwohl ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, setzt der später weltbekannte Actionstar alles auf eine Karte und beharrt trotz scheinbar unüberwindbarer Widerstände darauf, selbst als Rocky Balboa vor der Kamera zu stehen. Der Rest ist Filmgeschichte.Mit packender Intensität und berührenden Bildern inszeniert Oscar-Preisträger Peter Farrelly ("Green Book - Eine besondere Freundschaft") nach einem Drehbuch von Peter Gamble ein mitreißendes Biopic über Mut, Ausdauer und den Glauben an sich selbst. Die Hauptrolle des jungen Sylvester Stallone übernimmt der aus der Erfolgsserie "The Offer" bekannte Anthony Ippolito mit beeindruckender Authentizität. In weiteren Rollen überzeugen Matt Dillon ("L.A. Crash") als Stallones Vater Frank Stallone Sr., Stephan James ("Beale Street") als Carl Weathers sowie AnnaSophia Robb ("Soul Surfer") als damalige Ehefrau Sasha Czack und Jay Duplass ("Cyrus") als "Rocky"-Regisseur John G. Avildsen.Pressekontakt:M.O.O.N. AgencyAstrid Buhr und Nadine KlaunigMail: info@moon-germany.comTel.: 089 2000 108-0Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6332644