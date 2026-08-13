Saint-Jean-Cap-Ferrat an der französischen Côte d' Azur führt mit Spitzenpreisen von 113.000 Euro pro Quadratmeter. Hohe internationale Nachfrage und knappes Angebot prägen das Immobiliensegment Der europäische Sommer ist für High Net Worth Individuals (HNWIs) aus aller Welt ein fester Bestandteil des Reisekalenders. Entlang der Mittelmeerküste reihen sich zahlreiche international etablierte Destinationen für gehobenen Lifestyle, Yachting sowie erstklassige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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