München (ots) -Laut der Prognose des Deutschen Reiseverbands (DRV) bleibt das Fernreisesegment im Sommer und gesamten Touristikjahr hinter den Erwartungen zurück. Hauptgrund sind Reisewarnungen für viele arabische Länder im März und April, wodurch wichtige Umsteigeflughäfen im Nahen Osten ausfielen. Alternativen über stabile Drehkreuze werden für viele Reisende immer wichtiger.Tropische Vielfalt auf La RéunionDas französische Überseedépartement im Indischen Ozean bietet ein ganzjähriges tropisches Sonnenklima und vielfältige Landschaften. 40 Prozent der Inselfläche zählen zum UNESCO-Weltnaturerbe - von den Lavafeldern des aktiven Vulkans Piton de la Fournaise bis hin zu Stränden und geschützten Lagunen. Die Insel ist sehr gut erreichbar: Air France fliegt zweimal täglich ab Paris-CDG mit Zubringern ab acht deutschen Flughäfen. Air Austral bietet tägliche Direktflüge ab Paris-CDG sowie Durchgangstickets mit Condor über Mauritius an. Zudem gibt es Verbindungen von French Bee und Corsair ab Paris-Orly.Vom Riff zum Regenwald in BelizeDas mittelamerikanische, englischsprachige Land punktet mit üppigen Regenwäldern, Maya-Stätten sowie dem UNESCO-Weltnaturerbe Belize Barrier Reef inklusive des "Great Blue Hole". Air Canada nimmt ab dem 6. Dezember 2026 erneut die Route nach Belize City auf. Reisende aus Frankfurt, Zürich oder Genf erreichen Belize via Montréal am selben Tag ohne Zwischenübernachtung in den USA oder Mexiko. Über Toronto ist die Anreise für Passagiere aus München und Wien mit einer Zwischenübernachtung möglich.Hongkong und die Greater Bay AreaFür Asien-Reisende dient das Heimatdrehkreuz von Cathay Pacific in Hongkong als verlässlicher Knotenpunkt. Die Airline bietet vom neuen Terminal 3 tägliche Direktflüge ab Frankfurt sowie viermal wöchentlich ab München an. Die Cathay-Gruppe bedient weltweit über 100 Ziele, darunter zahlreiche Verbindungen auf das chinesische Festland sowie nach Südostasien. Zudem werden intermodale Verbindungen in die Greater Bay Area wie nach Guangzhou oder Macau angeboten. Das Stop-Over-Programm der Airline ermöglicht Fluggästen Aufenthalte von bis zu sieben Tagen in Hongkong vor der Weiterreise.Pressekontakt:TravelDACH@finnpartners.comOriginal-Content von: Belize Tourism Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169640/6332677