Die DroneShield-Aktie bleibt fest im Griff der Verkäufer. In meiner vorherigen Analyse wurde die damalige Gegenbewegung ausdrücklich nur als korrektiver Konter innerhalb des bestehenden Abwärtstrends eingeordnet. Genau dieses Bild hat sich bestätigt: Mit aktuell 1,24 € notiert der Titel wieder unterhalb der wichtigen Marke von 1,29 €. Damit rückt die psychologisch bedeutsame 1-€-Marke erneut gefährlich nahe. Starke Story, schwacher Chart Fundamental ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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