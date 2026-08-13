Es ist keine gute Handelswoche für die Tencent-Aktie. Seit Wochenbeginn hat der Kurs des chinesischen Tech- und Gaming-Konzerns um über -8% nachgegeben. Waren die Quartalszahlen von Tencent so enttäuschend und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Gemischte Zahlen Die gestern von Tencent vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal 2026 geben ein gemischtes Bild ab. Während der Umsatz überzeugte, belastet eine massiv hochgefahrene KI-Investitionsoffensive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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