Die Angst vor einer durch künstliche Intelligenz ausgelösten "Software-Apokalypse" belastet derzeit zahlreiche Technologiewerte. Doch Microsoft und Shopify zeigen mit ihren jüngsten Geschäftszahlen, dass KI für gut positionierte Unternehmen nicht nur eine Bedrohung, sondern vor allem eine Wachstumschance sein kann. Beide Konzerne haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Technologie in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren und daraus neue Impulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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