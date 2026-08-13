Die Almonty-Aktie hat am Mittwoch ordentlich Fahrt aufgenommen und ist um über +8% gestiegen. Nach der Korrektur der vergangenen Wochen kommen damit wieder deutlich mehr Käufer rein. Rückenwind liefern starke Quartalszahlen, hohe Wolframpreise und weiter optimistische Analysten. Zahlen fallen richtig stark aus Almonty hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 43 Millionen US$ erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 498%. Hinter dem Sprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de