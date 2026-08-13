Seanergy Maritime hat 2026 bereits kräftig zugelegt, doch die Aktie könnte noch weiteres Potenzial bieten. Das starke zweite Quartal, die hohe Dividendenrendite und der geplante Ausbau der Flotte sprechen dafür, dass die Bewertung trotz der Rally weiterhin moderat ist. Starke Zahlen liefern neue Argumente Seanergy Maritime ist ein auf Capesize-Schiffe spezialisiertes Dry-Bulk-Unternehmen. Im zweiten Quartal 2026 erzielte der Konzern einen Rekord-Nettogewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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