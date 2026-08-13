München (ots) -Fieber im Hotelzimmer, Zahnschmerzen am Strand, Magenprobleme nach dem Restaurantbesuch: Wer im Ausland krank wird, braucht schnelle Orientierung und medizinische Versorgung. Eine aktuelle Studie von Air Doctor (https://airdr.biz/Germany_PR) zeigt jedoch, dass sich jeder Fünfte in Deutschland (20 Prozent) im Ausland nach Möglichkeit lieber selbst behandeln würde, als zum Arzt zu gehen [1]. Die Unsicherheit, im Ausland medizinische Unterstützung zu suchen, wird durch konkrete Hürden klar laut Befragten klar: 26 Prozent hätten Bedenken, die Behandlung wegen Sprachbarrieren nicht vollständig zu verstehen, 25 Prozent sorgen sich wegen hoher Behandlungskosten und 23 Prozent wegen möglicher Vorauszahlungen.Flüge werden per App gebucht, Hotels digital verglichen, Restaurants aufgrund von Bewertungen ausgewählt und Routen in Echtzeit navigiert. Doch wenn Reisende im Ausland krank werden, endet die digitale Selbstverständlichkeit oft abrupt. Eine aktuelle Studie von Air Doctor (https://airdr.biz/Germany_PR), die vom Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt wurde, zeigt: Jeder Fünfte (20 Prozent) in Deutschland würde nach Möglichkeit einen Arztbesuch im Ausland vermeiden und sich selbst behandeln.Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) würde im Krankheitsfall jedoch zunächst im Hotel oder in der Unterkunft Hilfe suchen. Erst danach kommen formellere Anlaufstellen ins Spiel. 30 Prozent würden ihre Auslandskranken- oder Reiseversicherung kontaktieren, um Unterstützung bei der Arztsuche zu erhalten. Weitere 23 Prozent würden direkt das nächstgelegene Krankenhaus aufsuchen - auch wenn typische Reisekrankheiten keine Notfallversorgung erfordern.Die Arztsuche online bleibt dagegen die Ausnahme, denn nur 18 Prozent würden online nach einem Arzt suchen - etwa über eine spezielle Website oder App. Während Reisende innerhalb weniger Minuten eine ganze Reise über ihr Handy planen können, ist der Zugang zur medizinischen Versorgung im Ausland fragmentiert und stressig.Die Hürden beim Zugang zu medizinischer Unterstützung im Ausland - laut BefragtenWer im Ausland krank wird, muss schnell entscheiden, wem er vertraut, welche Anlaufstelle die richtige ist und wie die Behandlung bezahlt wird. Die Zahlen zeigen, warum medizinische Hilfe im Ausland für viele zur Herausforderung wird. Zu den von den Befragten geäußerten Anliegen und Bedürfnissen zählt unter anderem, einen deutschsprachigen Arzt zu finden (34 Prozent). 30 Prozent wünschen sich Zugang zu Medikamenten oder Rezepten wie zu Hause. Weitere 26 Prozent hätten Bedenken, die Behandlung wegen Sprachbarrieren nicht vollständig zu verstehen. 25 Prozent sorgen sich zudem wegen hoher Behandlungskosten, 23 Prozent wegen möglicher Vorauszahlungen.Die Folge ist, dass viele ärztliche Hilfe möglicherweise genau dann verschieben, wenn Orientierung besonders wichtig wäre - wer lokale Gesundheitssysteme nicht kennt, Preise nicht einschätzen kann, unsicher bei der Sprache ist oder nicht weiß, ob ein Krankenhaus, eine Praxis, ein Hausbesuch oder eine Videosprechstunde die richtige Wahl ist."Reisende, die im Urlaub einen Arzt aufsuchen müssen, benötigen eine gute Versicherung - doch diese allein schützt sie nicht immer vor überhöhten Arztrechnungen", erklärt Marc Kottmann, Chief Claims Officer bei der ADAC Versicherung AG. "Selbst mit einer internationalen Krankenversicherung kann es im schlimmsten Fall vorkommen, dass Reisende einen Teil der Kosten selbst tragen müssen, wenn die Gebühren unverhältnismäßig hoch sind oder formale Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Hier setzt unsere Partnerschaft mit Air Doctor an: Benötigen Reisende im Ausland medizinische Hilfe, ermöglicht die Videosprechstunde einen schnellen Zugang zu medizinischer Beratung und kann viele gängige Gesundheitsprobleme lösen. Gleichzeitig stehen geprüfte Ärzte vor Ort für die persönliche Behandlung zur Verfügung - mit klarer, angemessener und transparenter Abrechnung. Und das Wichtigste: Die Abrechnung erfolgt in der Regel direkt mit dem Versicherer. So müssen Reisende nicht im Voraus bezahlen und können sich ganz auf ihre Behandlung konzentrieren.""Wir buchen Flüge, checken in Hotels ein und finden uns in einer fremden Stadt zurecht - alles mit einem Fingertipp auf unserem Smartphone. Vertrauenswürdige medizinische Versorgung im Ausland zu finden, sollte genauso einfach sein", erklärt Jenny Cohen Derfler, CEO und Mitgründerin von Air Doctor. "Wenn jedoch jeder fünfte Reisende lieber auf einen Arztbesuch verzichtet, als sich in einem unbekannten Gesundheitssystem zurechtzufinden, dann zeigt das deutlich, dass die Erfahrung selbst Teil des Problems geworden ist. Niemand sollte sich im Ausland Gedanken über Sprachbarrieren, das Finden eines geprüften Arztes vor Ort oder den Zugang zur richtigen Behandlung und zu passenden Rezepten machen müssen. Gesundheitsversorgung im Ausland sollte schnell, vertrauenswürdig und zugänglich sein - und zwar dann, wenn Reisende sie brauchen. Einen vertrauenswürdigen Arzt im Ausland zu finden, sollte so einfach sein wie das Finden des eigenen Hotels."Air-Doctor-Tipps für einen sicheren Zugang zu medizinischer Hilfe im Ausland- Vor der Reise informieren, wo Hilfe erhältlich ist. Dabei prüfen, welche medizinische Versorgung die Reiseversicherung abdeckt und wie diese in Anspruch genommen werden kann.- Einen Arzt wählen, der die eigene Sprache spricht. Klare Kommunikation hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu Diagnose, Behandlung und Medikamenten zu treffen.- Die Kostenübernahme für die Behandlung klären. Prüfen, ob die Versicherung die Kosten direkt übernimmt, damit keine Vorauszahlung erforderlich ist.- Über Behandlungsmöglichkeiten informieren. Viele häufige Reisekrankheiten können von einem Arzt vor Ort, in der Unterkunft oder per Videosprechstunde behandelt werden, ohne eine Notaufnahme aufzusuchen oder den Urlaub zu unterbrechen.- Ärztliche Hilfe frühzeitig in Anspruch nehmen. Eine frühzeitige und schnelle medizinische Beratung ermöglicht die passende Behandlung und gegebenenfalls ein schnelles Rezept vor Ort, bevor sich eine leichte Erkrankung verschlimmert oder die Reise beeinträchtigt.[1] Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 26. bis 28.06.2026 insgesamt 2.182 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Prozentangaben auf einzelne Antwortmöglichkeiten und ergeben daher nicht unbedingt 100 Prozent.Über Air DoctorAir Doctor ist ein globales Health-Tech-Unternehmen, das den Zugang zu medizinischer Versorgung im Ausland neu definiert. Die Plattform verbindet Reisende mit geprüften, lizenzierten Ärztinnen und Ärzten - per Videosprechstunde, in einer Praxis oder bei einem Besuch in der Unterkunft beziehungsweise im Hotel. Reisende erhalten schnellen und verlässlichen Zugang zu medizinischer Versorgung nach Standort, Sprache und Fachgebiet, ohne sich allein in einem unbekannten Gesundheitssystem zurechtfinden zu müssen. Air Doctor bietet medizinische Versorgung in 88 Ländern an, inklusive Videosprechstunden in 21 Sprachen und der Ausstellung lokaler Rezepte. Der Service ist in die Angebote führender Versicherungs- und Assistance-Unternehmen weltweit integriert. Weitere Informationen sind verfügbar unter https://air-dr.com/ (https://airdr.biz/Germany_PR)Pressekontakt:Berkeley Kommunikationairdoctor_de@berkeleypr.comTheresienhöhe 1280339 MünchenOriginal-Content von: Air Doctor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183164/6332694