DJ PTA-Adhoc: Sino-German United AG: Sino-German United AG hebt Prognose für 2026 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Sino-German United AG: Sino-German United AG hebt Prognose für 2026 an

München (pta000/13.08.2026/11:46 UTC+2)

Die Sino-German United AG (SGUAG) mit Sitz in München hebt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im Verlauf des Geschäftsjahres 2026, insbesondere im Biergeschäft, geht die SGUAG nunmehr davon aus, für das Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von rund 2.600 TEUR sowie ein Ergebnis nach Steuern von rund 60 TEUR zu erzielen.

Im letzten Prognosebericht im Jahresabschluss 2025 war die Gesellschaft noch von einem Umsatz von rund 2.300 TEUR und einem Ergebnis nach Steuern von rund -20 TEUR ausgegangen. Damit wird die bisherige Prognose sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis nach Steuern deutlich nach oben angepasst.

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Aussender: Sino-German United AG Maximilianstraße 54 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Philipp Birnstingl Tel.: +49 89 2388 6846 E-Mail: philipp.birnstingl@sgu-ag.de Website: www.sgu-ag.de ISIN(s): DE000SGU8886 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

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August 13, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)