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WKN: SGU888 | ISIN: DE000SGU8886 | Ticker-Symbol: SGU
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Dow Jones News
13.08.2026 12:21 Uhr
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PTA-Adhoc: Sino-German United AG: Sino-German United AG hebt Prognose für 2026 an

DJ PTA-Adhoc: Sino-German United AG: Sino-German United AG hebt Prognose für 2026 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Sino-German United AG: Sino-German United AG hebt Prognose für 2026 an

München (pta000/13.08.2026/11:46 UTC+2)

Die Sino-German United AG (SGUAG) mit Sitz in München hebt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im Verlauf des Geschäftsjahres 2026, insbesondere im Biergeschäft, geht die SGUAG nunmehr davon aus, für das Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von rund 2.600 TEUR sowie ein Ergebnis nach Steuern von rund 60 TEUR zu erzielen.

Im letzten Prognosebericht im Jahresabschluss 2025 war die Gesellschaft noch von einem Umsatz von rund 2.300 TEUR und einem Ergebnis nach Steuern von rund -20 TEUR ausgegangen. Damit wird die bisherige Prognose sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis nach Steuern deutlich nach oben angepasst.

Ende der Mitteilung

(Ende)

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Aussender:      Sino-German United AG 
           Maximilianstraße 54 
           80538 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Philipp Birnstingl 
Tel.:         +49 89 2388 6846 
E-Mail:        philipp.birnstingl@sgu-ag.de 
Website:       www.sgu-ag.de 
ISIN(s):       DE000SGU8886 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786614360810 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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