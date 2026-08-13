© Foto: Ulrik Pedersen - NurPhotoGreenland Energy muss die Bohrungen um rund ein Jahr verschieben - obwohl das Grönland-Projekt Ölpotenzial in Milliarden-Barrel-Größenordnung verspricht. Die Aktie crasht.Greenland Energy ist am Mittwoch um 44,5 Prozent auf 1,11 US-Dollar abgestürzt und markierte damit ein neues Allzeittief. Auslöser war die Verschiebung der umstrittenen Explorationskampagne im Jameson-Land-Becken in Grönland um rund ein Jahr. Auch der in London notierte Projektbetreiber 80 Mile geriet massiv unter Druck: Die Aktie verlor 20 Prozent auf 0,49 Pence. Die Bohrungen sollten ursprünglich in der Wintersaison 2026/27 beginnen. Nach Gesprächen mit den grönländischen Behörden rechnet 80 Mile nun jedoch erst mit …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXX,GB00BFD3VF20,US70580B1061Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE