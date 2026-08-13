Viele Maklerhäuser beschäftigen hervorragende Beraterinnen. Nur außerhalb der Unternehmen sind sie oft kaum sichtbar. So bleibt vorhandenes Potenzial ungenutzt, z. B. in Recruiting und Kundenansprache. Sichtbarkeit braucht Gelegenheiten, Netzwerke und Formate. Das ist die Idee von FemSurance. Ein Artikel von Dr. Lisa Knörrer, Geschäftsführerin der bbg Betriebsberatungs GmbHDiskussionen über Frauen im Versicherungsvertrieb beginnen meist bei Gleichstellung. Das greift zu kurz. Die relevantere Frage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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