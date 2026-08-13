Krypto News am 11. August 2026, warum Ethereum bei 1.876 Dollar festhängt

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Ethereum notiert am 11. August bei rund 1.874 Dollar, und die Krypto News des Tages beginnen mit einem Minus von 2,5 Prozent. Gleichzeitig zeigen die Zahlen der vergangenen Woche Zuflüsse von 244 Millionen Dollar in die amerikanischen Spot-Fonds. Institutionelles Geld fließt damit seit fünf Wochen ohne Unterbrechung in diese Produkte. Der Marktwert von rund 226 Milliarden Dollar wirkt dabei wie ein Bremsklotz für jede größere Bewegung. Warum verpufft Kapital in dieser Größenordnung, und wohin fließt das Geld, das schneller wachsen will?

Krypto News zu Ethereum zwischen starken Zuflüssen und einem müden Chart

Der Ethereum Kurs liegt laut BTC-ECHO bei 1.876 Dollar und damit 2,3 Prozent unter dem Stand von gestern. Die Spanne der vergangenen 24 Stunden reichte von 1.867 bis 1.934 Dollar, was für einen Wert dieser Größe eine sehr enge Bewegung ist. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 226 Milliarden Dollar, und ETH bleibt die Nummer zwei hinter Bitcoin. Vom Rekordhoch aus dem August 2025 fehlen dem Kurs mehr als 60 Prozent.

Die amerikanischen Spot-Fonds für Ether nahmen in der Woche bis zum 7. August netto 244 Millionen Dollar auf, davon allein 203 Millionen über BlackRock. Es war die fünfte Woche in Folge mit Zuflüssen. Trotzdem hat der Kurs den Widerstand bei 1.918 Dollar nicht geknackt. Der Index für Angst und Gier von CoinMarketCap steht bei 37 und damit unter der neutralen Marke von 50. Bitcoin hält sich am selben Tag bei rund 64.000 Dollar und verliert 1,8 Prozent.

Am 12. August veröffentlichen die USA die Verbraucherpreise für Juli, und dieser Wert entscheidet, ob die Zuflüsse anziehen oder abreißen. Genau hier liegt das Problem für Anleger, die schnelles Wachstum suchen. Ein Netzwerk mit 226 Milliarden Dollar Marktwert braucht enorme Summen, damit sich der Kurs überhaupt verdoppelt. Wer diese Rechnung zu Ende denkt, sucht nach Projekten, bei denen dieselbe Summe eine ganz andere Wirkung entfaltet.

Pepeto prüft Token vor dem Kauf und wickelt Tausche ohne Gebühren ab

Solche Projekte gibt es viele, doch die meisten versprechen ihre Werkzeuge erst nach dem Start und liefern dann Updates statt Produkte. Wallets, die nach einem echten Einstieg suchen, sortieren deshalb viel Lärm aus, bevor sie etwas Fertiges finden. Bei Pepeto lief es umgekehrt. Zuerst kamen die Produkte, dann der Vorverkauf, und genau deshalb steht das Projekt heute mit zwei laufenden Werkzeugen da, während andere noch an ihrer Ankündigung arbeiten.

Der Risiko-Scanner von Pepeto misst die Stärke eines beliebigen Tokens, bevor eine Wallet eine Position eingeht. Wer heute nach einem Einstieg sucht, bekommt damit eine Prüfung vor dem Kauf statt nach dem Verlust. Dazu kommt PepetoSwap, ein Netzwerk, das Tausche über Ethereum, Solana und BNB Chain abwickelt, ohne dafür Gebühren zu berechnen. Beide Werkzeuge laufen über eine einzige Plattform, und SolidProof hat den gesamten Code dieser Plattform geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Diese Kombination aus kostenlosen Tauschen und einer Bewertung von Token gibt Händlern eine Schutzschicht, die viele bekannte Namen einfach auslassen.

Dieses fertige Produkt ist der Grund, warum bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen sind. PEPETO kostet 0,0000001887 Dollar bei einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Ein ehemaliger Binance-Experte führt die Entwicklung der Börse, und die Zahl der Leser, die diesen Vorverkauf verfolgen, wächst weiter. Die Werkzeuge arbeiten schon heute, während viele gelistete Token an Wert verlieren, und dieser Unterschied könnte den Einstieg interessant machen.

Alle Angaben zum Netzwerkzugang stehen auf der Projektseite bereit. Wer jetzt kauft, sichert sich seinen Anteil zum Vorverkaufspreis, während der erste Börsenkurs erst nach der Notierung entsteht. Genau in dieser Lücke liegt für frühe Käufer die Chance auf einen deutlich höheren Kurs.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen ein Netzwerk, das Geld anzieht und trotzdem stillsteht. Bei 226 Milliarden Dollar Marktwert braucht Ethereum gewaltige Summen für jede Verdopplung, während ein Vorverkauf im Bereich von Bruchteilen eines Cents dieselbe Bewegung mit weit weniger Kapital schaffen kann. Frühe Wallets haben gehandelt, bevor die Masse einen Grund zum Hinschauen hatte. Ein Netzwerk, das bereits arbeitet, kann eine höhere Decke haben als ein Token, der nur auf Versprechen sitzt. Jeder Einstieg bleibt ein Risiko, und niemand kennt den Kurs nach der Notierung. Wenn die Börsennotierung öffnet, verschwindet der Einstiegspreis des Vorverkaufs endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Ethereum Kurs heute?

Ethereum notiert bei rund 1.876 Dollar und liegt binnen 24 Stunden 2,3 Prozent im Minus, obwohl die Spot-Fonds in der Vorwoche 244 Millionen Dollar aufnahmen.

Was ist Pepeto und warum taucht es in den Krypto News auf?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit Risiko-Scanner und der Tauschplattform PepetoSwap, geprüft von SolidProof. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com. Die Adresse pepetocoin.com führt direkt zum Vorverkauf.