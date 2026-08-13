© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comDie starken Zahlen von Lenovo beflügeln auch die Aktie von Dell. Schon zuvor hatte eine starke Prognose von Super Micro Computer für Rückenwind gesorgt. Die Aktie legt den 2. Tag in Folge kräftig zu.Die Aktie von US-Hardware-Riese Dell zieht am Donnerstag vorbörslich um rund 4 Prozent an und klettert über die Marke von 500 US-Dollar - ein neues Jahreshoch. Auslöser ist der Kurssprung des Hardware-Konkurrenten Lenovo, der mit Zahlen aufwartete, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Für Dell setzt sich damit die bärenstarke Kursentwicklung im laufenden Jahr fort. Seit Anfang des Jahres konnten sich die Papiere fast vervierfachen. Am Vortag war das Papier um knapp 10 Prozent …
Enthaltene Werte: US24703L2025Den vollständigen Artikel lesen
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