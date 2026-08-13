Leuna/Krumpa (ots) -Münch Energie hat heute gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, den größten in Betrieb befindlichen Batteriespeicherverbund Deutschlands offiziell eingeweiht. Die Anlage bei Leuna/Krumpa im Saalekreis verfügt über eine Leistung von 250 Megawatt und eine Speicherkapazität von rund 500 Megawattstunden. Noch in diesem Jahr wird sie auf 800 Megawattstunden wachsen.Mario Münch, Gründer und Inhaber der Münch Gruppe:"Über die Zukunft einer Region entscheidet heute ihre Energieinfrastruktur. Wo Strom günstig, sicher und grün ist, dorthin gehen die Investitionen. Unser Ziel ist, die Region Leipzig/Halle zu einem Standort zu entwickeln, der Wachstum über Jahrzehnte trägt, und damit Wohlstand für die Menschen, die hier zu Hause sind. Wir verstehen uns als Partner der Regionen, die sich für die Zukunft fit machen wollen: Wir bringen Erzeugung, Netze und Speicher mit, die Region bringt ihre Flächen, ihre Menschen und ihren Willen ein."Ministerpräsident Sven Schulze:"Sachsen-Anhalt ist ein Energieland. Wir erzeugen heute bereits große Mengen Strom aus Sonne und Wind. Darauf können wir stolz sein. Diese Energie wird nun genau dann verfügbar sein, wenn Menschen und Unternehmen sie brauchen. Für diese Flexibilität sind Großspeicher der Schlüssel. Das einzigartige Speichercluster von Münch Energie hier bei uns im Saalekreis zeigt, dass wir diesen Weg konsequent gehen. Aus unserer Heimatenergie wird verlässlich nutzbare Energie. Das stärkt die Versorgungssicherheit und macht unser Stromnetz stabiler. Damit schaffen wir beste Voraussetzungen für innovative Unternehmen und neue Arbeitsplätze. So bleibt die Wertschöpfung in unserer Region. Die Energiewende wird zu einer echten Zukunftschance für Sachsen-Anhalt. Für unsere Wirtschaft, unsere Kommunen und die Menschen, die hier leben."Der Speicherverbund besteht aus fünf Teilanlagen, angeschlossen an mehrere eigens errichtete Umspannwerke mit insgesamt 300 Megavoltampere Anschlussleistung. Er nimmt überschüssigen Wind- und Solarstrom auf, auch aus dem öffentlichen Netz, stabilisiert das Netz und stellt über redundante Systeme gesicherte Leistung in der Region Leipzig/Halle bereit. Die Bauzeit des Speichers betrug rund sechs Monate. Finanziert wurde der Verbund vollständig privatwirtschaftlich, ohne staatliche Förderung.Für Münch Energie ist der Speicher Teil eines wachsenden Portfolios aus Erzeugungsanlagen (Photovoltaik und Windkraft), Umspannwerken und Großspeichern, das Regionen langfristig unabhängiger von Importen und Preisschwankungen macht.Über Münch EnergieMünch Energie ist ein inhabergeführtes Energieunternehmen und einer der größten dezentralen Energieversorger Deutschlands. Seit mehr als 20 Jahren verbindet das Unternehmen erneuerbare Erzeugung, Netzinfrastruktur und Speicher zu integrierten Energiesystemen, von der Projektentwicklung über den Bau eigener Umspannwerke bis zum Betrieb. Über den eigenen regionalen Stromanbieter grüüün, Direktbelieferung von Industriekunden und Bürgerstromtarife kommt die Wertschöpfung direkt in den Regionen an.Pressekontakt:Manuel Schinner, Telefon: +49 151 25391915, E-Mail: m.schinner@muench-energie.deOriginal-Content von: Münch Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172035/6331858