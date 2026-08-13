Bonn (ots) -Fünf Jahre nach dem Machtwechsel in Afghanistan am 15. August 2021 wird die humanitäre Lage für Millionen Menschen immer dramatischer. "Vielfache Krisen überlappen und verstärken sich, sodass sich in Afghanistan 2026 eine der größten und komplexesten humanitären Katastrophen weltweit abspielt", warnt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin des Bonner Nothilfe-Bündnisses "Aktion Deutschland Hilft".Die Krise ist mehrdimensional: Zur ohnehin stark angespannten wirtschaftlichen Lage kommen anhaltende Dürrephasen in mehreren Provinzen sowie heftige Überschwemmungen, die im Juli in der Provinz Nuristan Verwüstungen angerichtet und Häuser und Infrastruktur zerstört haben. Die Hungerkrise spitzt sich immer weiter zu und trifft nach Angaben des Welternährungsprogramms mittlerweile mehr als 14 Millionen Menschen. Auch die grundlegende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist nicht gesichert. Die Zahl der Fälle von Kinderlähmung nimmt zu. Viele Familien leiden zudem nach wie vor an den Folgen der schweren Erdbeben und Überschwemmungen des Vorjahres. Die Krise wird verschärft durch die Rückführung Millionen Geflüchteter aus dem Iran und Pakistan. Der Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan führt auch zu Tausenden Binnenvertriebenen im eigenen Land. Sie alle brauchen Nahrung, Unterkünfte, Schutz und medizinische Hilfe - das erhöht zusätzlich den Druck auf die fragilen staatlichen Versorgungssysteme.Mittelkürzungen mit drastischen FolgenHinzu kommen die drastischen Mittelkürzungen durch institutionelle Geber, die massive und konkrete Auswirkungen haben: "Es gibt weniger Medizin, weniger Gesundheitsfachkräfte, weniger Ernährungshilfe, weniger Krankenversorgung und nur noch reduzierte Angebote für mentale Gesundheit und psychosoziale Unterstützung", sagt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland, einer Bündnisorganisation von "Aktion Deutschland Hilft". "CARE musste allein 2026 schon 30 Kliniken schließen."Die Folgen dieser multiplen Problemlagen sind verheerend: Armut, Hunger, Krankheiten und Perspektivlosigkeit breiten sich aus, und die Frauen in Afghanistan sind in besonderer Weise betroffen.Bündnisorganisationen: Medizinische Hilfe und ErnährungssicherungViele Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind seit Jahren in Afghanistan aktiv. So versorgt Malteser International gemeinsam mit einem lokalen Partner in sechs Gesundheitsstationen in der Provinz Balkh rund 1.800 bis 2.000 Patienten pro Tag. Dabei steigt die Zahl der Patient:innen, die akut medizinische Hilfe benötigen. World Vision bekämpft Mangelernährung, besonders bei Kleinkindern, schwangeren Frauen und Müttern. Vorsorge und Behandlung werden durch zielgerichtete Ausstattung von Kliniken und mobilen Gesundheitsteams sowie Ernährungsberatung bei Hausbesuchen unterstützt. Mit Dorfgemeinschaften arbeitet die Kinderhilfsorganisation auch daran, die Landwirtschaft krisenfester zu machen. Bei der Nothilfe im Erdbebengebiet Kunar steht aktuell die Instandsetzung der Wasserversorgung im Vordergrund.CARE fördert Bildung, Ernährungssicherung und die wirtschaftliche Absicherung von Frauen. Help - Hilfe zur Selbsthilfe verteilt Hilfsgüter und Bargeld und unterstützt Kleinbäuer:innen in der Provinz Badghis dabei, ihre landwirtschaftlichen Lebensgrundlagen nachhaltig zu sichern. Ziel ist, dass sie ihre Familien selbst ernähren. Das Medikamentenhilfswerk action medeor organisiert für Patient:innen Untersuchungen, Behandlungen, Medikamente, Impfungen, Schwangerschafts-Vorsorge und -Nachsorge, Ernährungsscreenings und Ernährungsberatung. "Diese überlebenswichtigen Hilfen können unsere Bündnisorganisationen nur mit ausreichender Finanzierung leisten", betont Maria Rüther.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen zur Lage in Afghanistan.Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/spenden-nothilfe-afghanistan/).In einem aktuellen Interview mit einem Team-Mitglied von CARE Afghanistan finden Sie weitere Schilderungen der humanitären Lage: Afghanistan: Fünf Jahre Krise. (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/nothilfe-afghanistan/die-staerke-der-menschen-wird-oft-uebersehen/)"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, nimmt Spenden entgegen:Spenden-Stichwort: "Nothilfe Weltweit"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die 22 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6332758