Chevron (CVX): Steht der Ölmulti vor einer neuen Rallye?

So positionieren sich Trader für das Ausbruchsszenario!

Rückblick

Nach einer längeren Konsolidierungsphase hat sich die Aktie des Öl- und Gaskonzerns wieder über die GDs 50/20 nach oben gearbeitet. Das Chart zeigt ein klassisches Breakout-Setup.

Chevron-Aktie: Chart vom 12.08.2026, Kürzel: CVX, Kurs: 196.38 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei ca. 197.50 USD liegt ein markanter horizontaler Widerstand. Der Kurs hat diesen Bereich bereits mehrfach getestet. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke (per Tagesschlusskurs) würde ein starkes Kaufsignal generieren. Sollte der Ausbruch gelingen, liegt das projektierte Kursziel im Bereich von 215 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Der erste Warnsignal-Bereich liegt um 194 USD. Fällt der Kurs unter den EMA 20 und folglich unter den EMA 50, übernimmt das Bären-Camp das Kommando.

Meinung

Als globaler Energieriese profitiert Chevron direkt von geopolitischen Spannungen und Schwankungen am Rohölmarkt (wie z. B. im Nahen Osten). Ein steigender Ölpreis stützt die Marge des Konzerns. Chevron punktet kontinuierlich mit starken Cashflows, disziplinierten Investitionen und aktienkursstützenden Aktienrückkaufprogrammen sowie einer attraktiven Dividende. Das fundamentale Umfeld sowie die anhaltenden Spannungen im Iran bietet Rückenwind für das im Chart sichtbare bullische Setup. Sollten die Notierungen für Brent und WTI hingegen spürbar unter Druck geraten, schrumpfen die Margen im Upstream-Segment direkt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 385.65 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.59 Mrd. USD

Meine Meinung zu Chevron ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

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