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ratgeberGELD.at
13.08.2026 13:09 Uhr
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Chevron (CVX): Steht der Ölmulti vor einer neuen Rallye?

So positionieren sich Trader für das Ausbruchsszenario!

Rückblick

Nach einer längeren Konsolidierungsphase hat sich die Aktie des Öl- und Gaskonzerns wieder über die GDs 50/20 nach oben gearbeitet. Das Chart zeigt ein klassisches Breakout-Setup.

Chevron-Aktie: Chart vom 12.08.2026, Kürzel: CVX, Kurs: 196.38 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei ca. 197.50 USD liegt ein markanter horizontaler Widerstand. Der Kurs hat diesen Bereich bereits mehrfach getestet. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke (per Tagesschlusskurs) würde ein starkes Kaufsignal generieren. Sollte der Ausbruch gelingen, liegt das projektierte Kursziel im Bereich von 215 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Der erste Warnsignal-Bereich liegt um 194 USD. Fällt der Kurs unter den EMA 20 und folglich unter den EMA 50, übernimmt das Bären-Camp das Kommando.

Meinung

Als globaler Energieriese profitiert Chevron direkt von geopolitischen Spannungen und Schwankungen am Rohölmarkt (wie z. B. im Nahen Osten). Ein steigender Ölpreis stützt die Marge des Konzerns. Chevron punktet kontinuierlich mit starken Cashflows, disziplinierten Investitionen und aktienkursstützenden Aktienrückkaufprogrammen sowie einer attraktiven Dividende. Das fundamentale Umfeld sowie die anhaltenden Spannungen im Iran bietet Rückenwind für das im Chart sichtbare bullische Setup. Sollten die Notierungen für Brent und WTI hingegen spürbar unter Druck geraten, schrumpfen die Margen im Upstream-Segment direkt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 385.65 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.59 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Chevron ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in CVX hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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