Die Siemens-Energy-Aktie hat sich nach dem Rücksetzer der vergangenen Wochen wieder kräftig nach oben gearbeitet. Am Mittwoch legte der Kurs um mehr als +3% zu und steht inzwischen wieder bei rund 163 €. Damit fehlen nur noch wenige € bis zu einem Bereich, an dem es für die Aktie zuletzt mehrfach schwieriger wurde. Volle Auftragsbücher geben weiter Rückenwind Hinter der Erholung steckt weiterhin die hohe Nachfrage nach der Technik von Siemens Energy. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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