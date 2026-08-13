Bei Diginex bleibt es spannend. Das kleine Softwareunternehmen will mit der Übernahme von Resulticks einen riesigen Wachstumsschritt machen und hat dafür inzwischen 70 Millionen US$ an Finanzierungszusagen eingesammelt. Trotzdem lässt der Abschluss weiter auf sich warten. Am Donnerstag gab es dazu ein neues Update und das dürfte Anleger erstmal weiter auf die Folter spannen. Was macht Diginex überhaupt? Diginex ist ein an der Nasdaq gelistetes Softwareunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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