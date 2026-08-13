Hannover/Minden (ots) -So wichtig das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT für Hannover und die Region ist, so wichtig ist die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin im Johannes Wesling Klinikum Minden für die Menschen in Minden und Umgebung. lavera unterstützt die Klinik mit rund 10.000 Produkten für die Pflege von Babys und Kindern.Die Spende umfasst die lavera Baby & Kinder Waschlotion & Shampoo in der 50-ml-Größe sowie das lavera Baby Pflegeöl in der 100-ml-Größe. Die Produkte sind zertifizierte Naturkosmetik nach dem NATRUE-Standard, enthalten kein Parfum und wurden besonders behutsam formuliert. Sie pflegen und schützen unter anderem mit Bio-Aloe Vera, Bio-Gänseblümchenextrakt, Bio-Mandelöl und Jojobaöl."Wenn ein Kind im Krankenhaus behandelt werden muss, verändert sich der Alltag der ganzen Familie. Neben der medizinischen Versorgung zählt deshalb auch, wie Kinder und ihre Eltern den Klinikalltag erleben. Gerade im Krankenhaus müssen die verfügbaren Mittel sorgfältig eingesetzt werden, sodass für zusätzliche Pflegeprodukte häufig kein eigenes Budget bleibt. Mit unserer Spende möchten wir die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin und das bewundernswerte Engagement der Menschen, die dort arbeiten, ganz praktisch unterstützen" sagt Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit bei Laverana.Die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin befindet sich im Eltern-Kind-Zentrum des Johannes Wesling Klinikums Minden. Jährlich werden dort mehr als 4.500 Kinder und Jugendliche betreut. Das medizinische Spektrum reicht von der Versorgung Frühgeborener und Neugeborener über die Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen bis hin zur Betreuung von Kindern mit komplexen Krankheitsbildern oder Krebserkrankungen. Dabei verbindet die Klinik spezialisierte medizinische Versorgung mit einer kind- und familiengerechten Betreuung."Wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung von lavera und bedanken uns herzlich für die Spende. Die Pflegeprodukte kommen direkt unseren kleinen Patientinnen und Patienten zugute und sind zugleich eine wertvolle Entlastung für viele Familien während ihres Krankenhausaufenthalts. Sie tragen dazu bei, den Klinikalltag ein Stück angenehmer und vertrauter zu gestalten - und genau diese kleinen Gesten können in einer herausfordernden Zeit einen großen Unterschied machen" so Professor Bernhard Erdlenbruch, Direktor der Kinder- und Jugendmedizin am Johannes Wesling Klinikum in Minden.Die Spende an die Mühlenkreiskliniken ist Teil der Aktion, mit der lavera anlässlich des bevorstehenden 40-jährigen Firmenjubiläums insgesamt eine Million Produkte verschenkt hat, unter anderem an Krankenhäuser. "Bereits im Juni hatte Laverana das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT in Hannover mit einer umfangreichen Produktspende unterstützt. Beide Kliniken stehen für die wichtige medizinische und menschliche Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Region." Sabine Kästner.Wer gerne selbst auch Kindern etwas Gutes tun möchte, kann dies auch bei anderen Spendenprojekten der Mühlenkreiskliniken tun. Unter dem Motto "Große Hilfe für kleine Kämpfer" soll zu regelmäßigen Übungszwecken für das neonatologische Ärzte- und Intensivteam die Frühchenpuppe Paul angeschafft werden. Paul ist eine lebensechte Simulationspuppe, 1.090 Gramm schwer, 35 cm lang und mit neuester Technologie ausgestattet. Leider werden solche Projekte nicht vom Gesundheitssystem finanziert und man ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Mehr Infos zur Frühchenpuppe und wie man spenden kann, finden Sie hier: https://www.muehlenkreiskliniken.de/fruehchenpuppeÜber lavera NaturkosmetikSeit der Gründung von lavera im Jahr 1987 folgt Thomas Haase einer klaren Vision: hochwertige Naturkosmetik für alle zugänglich zu machen. Mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung zählt Laverana heute zu den Pionieren der Naturkosmetik. Von der ersten Idee bis zur fertigen Formel entsteht alles aus einer Hand in der Region Hannover. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. Mehr Informationen unter www.lavera.dePressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6332761