Google hat die elfte Pixel-Generation vorgestellt. Alle drei Modelle kosten 100 Euro mehr als ihre Vorgänger, dafür fällt die kleine 128-Gigabyte-Version weg. Neu im Sortiment: ein Bluetooth-Tracker namens Pixel Tag. Google hat seine neuen Pixel-Geräte sowie neues Zubehör vorgestellt. Dabei fällt sofort die Preiserhöhung auf: Das Pixel 11 kostet mindestens 999 Euro und damit 100 Euro mehr als das Pixel 10. Auch Pixel 11 Pro und Pro XL werden um jeweils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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