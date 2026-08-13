SpaceXAI legt nach: Nur einen Tag nach dem Grok Bot kommt auch ein neues KI-Modell auf den Markt, das mit seinen agentischen Fähigkeiten herausstechen soll - und das zu deutlich niedrigeren Kosten. Elon Musks SpaceXAI versucht mit einem neuen Modell im KI-Rennen aufzuholen. Laut Unternehmensangaben baut Grok 4.6 auf dem Vorgänger Grok 4.5 auf, legt aber einen besonderen Fokus auf Agenten, die über längere Zeiträume hinweg agieren und anspruchsvollere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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