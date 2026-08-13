Bitcoin Kurs fällt unter 64.000 Dollar, während 853 Millionen Dollar in die BTC ETFs strömen

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In der ersten Augustwoche flossen 853,54 Millionen US-Dollar in die amerikanischen Spot ETFs, so viel wie seit Mitte April nicht mehr. Trotzdem steht der Bitcoin Kurs am 11. August 2026 bei rund 63.990 US-Dollar und damit 1,84 Prozent tiefer als am Vortag. Am Montag hatte BTC noch 65.209 US-Dollar erreicht, bevor Verkäufe von Strategy den Kurs unter die 64.000er Marke drückten. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 39 Punkten und damit weiter im Bereich der Vorsicht. Am Mittwoch folgen die amerikanischen Verbraucherpreise für Juli, die alles wieder verändern können. Und Sie lesen, wohin ein Teil des Kapitals wandert, wenn Milliardenzuflüsse kaum ein Prozent bewegen.

Bitcoin Kurs zwischen Rekordzuflüssen und den Verkäufen von Strategy

Nach Angaben von CoinDesk kostet BTC am 11. August 63.987 US-Dollar bei einem Tagesumsatz von 9,6 Milliarden US-Dollar. In der ersten vollen Augustwoche sammelten die Spot ETFs 853,54 Millionen US-Dollar ein, allein 244,42 Millionen davon am Mittwoch. Einen einzigen Abflusstag gab es im August bisher nicht, und BlackRock führte die Käufe erneut an. Damit läuft die fünfte Woche in Folge mit frischem Geld. Auf der anderen Seite steht ein Verkäufer, den der Markt so nicht kannte. Laut CaptainAltcoin verkaufte Strategy zwischen dem 3. und 9. August 1.690 BTC für rund 108,6 Millionen US-Dollar und kaufte damit eigene Vorzugsaktien zurück.

Das Unternehmen hat 2026 bereits Bitcoin im Wert von etwa 432 Millionen US-Dollar abgegeben und seit sieben Wochen nichts mehr zugekauft. Am 10. August lösten die Verkäufe Liquidationen von über 47 Millionen US-Dollar an Kaufpositionen aus. Dazu vertagte der Senat das CLARITY-Gesetz ohne Abstimmung auf den Herbst. Der gesamte Kryptomarkt liegt bei 2,24 Billionen US-Dollar, wovon Bitcoin mit rund 56 Prozent etwa 1,26 Billionen US-Dollar stellt. Genau hier liegt die Rechnung hinter jeder Bitcoin Prognose, denn selbst ein Kursziel von 225.000 US-Dollar bedeutet bei dieser Größe nur das 3,5-fache.

Was der Bitcoin Kurs nicht mehr leisten kann und warum Pepeto 10,38 Millionen Dollar anzieht

Das 3,5-fache ist bei 1,26 Billionen US-Dollar das realistische Maximum, und dafür braucht es Jahre. Deshalb schaut ein Teil des Marktes dorthin, wo der Startpreis noch feststeht und die Börse ihn erst noch setzen muss. Ein Vorverkauf zieht in genau dieser Angstphase Geld an, während der Rest des Marktes zögert.

Die meisten Memecoins leben allein vom Lärm, doch Pepeto baut etwas, das Händler schon vor dem ersten Börsentag benutzen können. Die Börse PepetoSwap läuft bereits, zusammen mit einer Brücke, die Token ohne hohe Gebühren zwischen den Netzwerken bewegt. Dieses fertige Produkt trennt Pepeto von Memecoins, die mit nichts hinter dem Namen starten. Große Käufe in Phasen der Angst haben oft Wendepunkte markiert, und dieser Vorverkauf steht genau vor seinem Listing.

Wo echte Werkzeuge hinter einem Token liegen, folgt das Kapital, und Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt. Gebaut hat das Projekt ein Mitgründer von Pepe, dessen ursprüngliche Münze ohne ein einziges Produkt 11 Milliarden US-Dollar erreichte. Diesmal stehen eine funktionierende Börse und eine Brücke vom ersten Tag an hinter dem Token. Das erwartete Binance-Listing gehört zum Bild, weil große Börsen den Preis aus dem Vorverkauf neu setzen. Die größten prozentualen Bewegungen eines Zyklus kommen nicht von den Schwergewichten, sondern von kleineren Token mit fertigen Produkten.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 US-Dollar, hinter dem Token steht eine Gesamtmenge von 420 Billionen Einheiten. SolidProof hat den gesamten Vertrag vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben, was den Einstieg absichert. Den vollständigen Fahrplan kann jeder einsehen, der die Zahlen vor einem Einstieg selbst prüfen will. Während der Markt zögert, füllt sich dieser Vorverkauf weiter, und jede Stufe verteuert den Einstieg für alle, die später kommen.

Fazit

Der Bitcoin Kurs trennt in diesem Jahr jene, die in der Angst verkauft haben, von jenen, die gekauft haben. Milliardenzuflüsse reichen bei dieser Größe nicht einmal für ein Prozent Bewegung. Frühe Halter aus vergleichbaren Angstphasen sagen später alle dasselbe, sie hätten mit mehr einsteigen sollen. Dasselbe Signal zeigt sich jetzt bei Pepeto, wo ein Pepe-Mitgründer und PepetoSwap hinter mehr als 10,38 Millionen US-Dollar stehen. Wer vor dem erwarteten Binance-Listing einsteigt, sichert sich den Preis, den es nach dem Handelsstart nicht mehr gibt. Wer dieses Fenster verstreichen lässt, kauft dieselben Token später zu dem Kurs, den die Börse setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die ETF-Zuflüsse für BTC?

Sie stützen den Kurs von unten, bewegen ihn aber kaum. Die 853,54 Millionen US-Dollar der ersten Augustwoche trafen auf Verkäufe von Strategy und 47 Millionen US-Dollar an Liquidationen.

Warum steht Pepeto gerade jetzt im Fokus?

Pepeto hat mitten in der Marktangst mehr als 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt und bietet PepetoSwap sowie eine Brücke vor dem erwarteten Binance-Listing. Den vollständigen Überblick zum Vorverkauf finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.