Lenovo überrascht trotz eines ausgewiesenen Nettoverlusts von 609 Millionen Dollar mit einem operativ starken Quartal und einem Umsatzsprung von 43 Prozent auf 26,9 Milliarden Dollar. Verantwortlich für das Minus ist vor allem ein nicht zahlungswirksamer Buchverlust von 1,7 Milliarden Dollar, während KI-Produkte und insbesondere das Servergeschäft mit einem Auftragsbestand von 54 Milliarden Dollar rasant wachsen. Anleger honorierten die starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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