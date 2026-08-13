Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Juli war für langlaufende Euro-Anleihen ein schwieriger Monat, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509XXX/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509XXX/ WKN A0LF5X, T).Der Renditeanstieg am langen Ende der Kurve habe das Portfolio belastet und zur schwächsten Monatsperformance des laufenden Jahres geführt. Die deutlichsten Bewertungsabschläge seien erwartungsgemäß auf die langlaufenden Supra-Positionen entfallen, insbesondere auf die EU-Anleihen der Fälligkeiten 2040, 2045 und 2039. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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