Leipzig (ots) -Wer an der richtigen Stelle Zweifel sät, kann damit reich werden. Lukrative Geschäftsmodelle sind entstanden. Im investigativen Podcast "REICH" folgt ein Journalistenteam einem Netzwerk aus Lobbyisten und Firmengeflechten, das seit Jahrzehnten beeinflusst, woran wir glauben. Zunächst im Auftrag der Tabakindustrie, später für Alkoholunternehmen und schließlich für die Öl- und Gasbranche. Zu hören ist der Podcast ab 13. August in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/reich-das-geschaeft-mit-dem-zweifel/urn:ard:show:f5091cc57904afb9/) und überall, wo es Podcasts gibt.Sommer 2026: Es herrschen Rekordtemperaturen, in vielen Ländern Europas melden Behörden Hitzetote, es toben Brände in neuen Ausmaßen. Über den Globus verteilt müssen Hunderttausende ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Derweil versammeln sich in einer Messehalle in Sachsen-Anhalt Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Konferenz, auf der die Rolle des Menschen bei der Erderwärmung angezweifelt wird. Mittendrin ist der Journalist Patrick Stegemann und fragt sich: Woher kommen diese Zweifel?Lobbyarbeit für ein MillionengeschäftDie Recherchen führen ihn und sein Team zu US-amerikanischen Denkfabriken und Lobbyorganisationen. Der Podcast "REICH" zeigt, wie unser Zweifel zum Geschäftsmodell geworden ist: Ganze Netzwerke beeinflussen Debatten und verdienen daran Millionen. Es geht um finanzierte Studien, gezielte Narrative und handfeste wirtschaftliche Interessen.Eine zentrale Figur dieser Geschichte ist der PR-Stratege Richard Berman. Er arbeitet zunächst im Auftrag der Tabakindustrie, dann für Alkoholunternehmen und die Öl- und Gasbranche. Seine wirksamste Strategie: Misstrauen gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen zu schüren. Er gilt als eines der Paradebeispiele dieses Vorgehens und steht deshalb im Mittelpunkt der ersten Staffel von "REICH".Das Rechercheteam analysiert Bermans Netzwerk und zeichnet die Mechanismen dieser Einflussnahme weltweit nach.Patrick Stegemannresümiert: "Das Playbook ist einfach: Zweifel säen, aus Experten Gegner und aus Wissen Meinung machen. Bis heute funktionieren alle Desinformationskampagnen genauso."Manipulationen für Geld und MachtDie fünfteilige Podcast-Reihe erzählt eine packende Geschichte über Macht, Geld, Manipulation und die Frage, warum Zweifel heute oft wirkmächtiger sind als Fakten. Das Journalistenteam zeigt, was belegt ist, wo Fragen offenbleiben und wie sich Verbindungen über Kontinente hinweg auch bis nach Deutschland nachzeichnen lassen. "REICH" ist eine Produktion des neuen Investigativ-Labels Cliff von Patrick Stegemann im Auftrag der ARD-Klimaredaktion (MDR, SWR, HR). Sie ist ab 13. August in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/reich-das-geschaeft-mit-dem-zweifel/urn:ard:show:f5091cc57904afb9/) zu hören und überall, wo es Podcasts gibt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6332786