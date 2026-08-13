Mit hohen Rabatten auf Produkte von mehr als 600 Marken feiert iHerb sein 30-jähriges Bestehen. Der globale Online-Händler baut seine Einkaufsplattform mit nun 46 Sprachen weiter aus - und reagiert damit auf die weltweit wachsende Nachfrage nach Gesundheits- und Wellnessprodukten

IRVINE, Kalifornien, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, ein weltweit führender E-Commerce-Anbieter für Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel sowie weitere Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Wellness, hat heute die weltweiten Feierlichkeiten zu seinem 30-jährigen Jubiläum angekündigt. Im Zentrum stehen der größte Sale-Event des Jahres und die Erweiterung der Einkaufsplattform um 10 weitere Sprachen. Damit ist das Angebot von iHerb inzwischen in insgesamt 46 Sprachen verfügbar. Der Jubiläumsmeilenstein fällt in eine Zeit, in der Verbraucher weltweit immer stärker auf eine proaktive Gesundheits- und Wellnessvorsorge setzen. Diese Entwicklung hat das Wachstum von iHerb zu einer globalen Plattform mit inzwischen mehr als 16 Millionen Kunden in rund 180 Ländern maßgeblich vorangetrieben.

"Seit 30 Jahren arbeitet iHerb daran, Menschen weltweit dabei zu unterstützen, Gesundheit und Wohlbefinden zu einem festen Teil ihres Alltags zu machen. Dieser Meilenstein ist unseren Kunden und Teammitgliedern gewidmet, die diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen sind", so Emun Zabihi, Chief Executive Officer von iHerb. "Auch in Zukunft wollen wir das Einkaufserlebnis kontinuierlich verbessern und gleichzeitig weiter in Vertrauen, Zugänglichkeit und Komfort investieren - in genau die Werte, die das Versprechen von iHerb prägen."

30 Jahre iHerb: Jubiläums-Sale mit Rabatten auf mehr als 600 Marken

Die Jubiläumsangebote von iHerb starten bereits am 19. August und damit noch vor dem offiziellen Jubiläum im September. Der frühe Auftakt fällt in eine der umsatzstärksten Einkaufszeiten des Jahres und gibt Kunden die Möglichkeit, schon früher bei beliebten Produkten für Gesundheit und Wellness zu sparen. Zu den Highlights gehören:

Jubiläums-Highlight-Event : Bis zu 30 % Rabatt auf mehr als 600 bekannte Marken, darunter California Gold Nutrition, Nutricost, Doctor's Best, Swanson Vitamins, Metagenics, Advanced Clinicals sowie zahlreiche weitere Marken aus den Bereichen Wellness, Ernährung, Beauty, Lebensmittel und Haushalt.

: Bis zu 30 % Rabatt auf mehr als 600 bekannte Marken, darunter California Gold Nutrition, Nutricost, Doctor's Best, Swanson Vitamins, Metagenics, Advanced Clinicals sowie zahlreiche weitere Marken aus den Bereichen Wellness, Ernährung, Beauty, Lebensmittel und Haushalt. Tägliche Flash Deals : Während der gesamten Jubiläumsaktion gibt es täglich wechselnde Angebote mit 40 % bis 50 % Rabatt auf ausgewählte Produkte.

: Während der gesamten Jubiläumsaktion gibt es täglich wechselnde Angebote mit 40 % bis 50 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Prämienbonus : Bei Einkäufen ab 80 US-Dollar erhalten Kunden zusätzliche Prämienpunkte, die bei einem späteren Einkauf eingelöst werden können.

: Bei Einkäufen ab 80 US-Dollar erhalten Kunden zusätzliche Prämienpunkte, die bei einem späteren Einkauf eingelöst werden können. Willkommensangebot : Neukunden sowie Kunden bei ihrem ersten Einkauf über die App erhalten 25 % Rabatt auf den gesamten Einkauf.

: Neukunden sowie Kunden bei ihrem ersten Einkauf über die App erhalten 25 % Rabatt auf den gesamten Einkauf. iHerb-Angebote: Ganzjährig stehen auf iherb.com/deals Tausende von Produkten mit laufenden Rabatten von bis zu 70 % zur Verfügung.



Besserer Zugang zu Wellness-Produkten dank 10 neu unterstützten Sprachen

Als Teil seiner kontinuierlichen Investitionen in den globalen Kundenservice erweitert iHerb sein Sprachangebot von bisher 36 auf insgesamt 46 unterstützte Sprachen. Damit verfügt die Plattform über eines der umfangreichsten Sprachangebote unter den globalen E-Commerce-Anbietern.

Alle Sprachversionen sind vollständig lokalisiert und orientieren sich an der natürlichen Ausdrucks- und Schreibweise der jeweiligen Sprache. Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien können so Produkte entdecken, passende Wellness-Lösungen finden und ihre Einkäufe in der Sprache erledigen, mit der sie sich am wohlsten fühlen.

Neu unterstützte Sprachen

Sprache Eigenname Transliteration European Spanish Español (España) Español European Portuguese Português (Portugal) Português Georgian ??????? Kartuli Bosnian Bosanski Bosanski Azerbaijani Az?rbaycanca Az?rbaycanca Kazakh ????? ???? Qazaq tili Armenian ??????? Hayeren Farsi (Persian) ????? Farsi Hindi ????? Hindi Cantonese ??? / ?? Gwóngdungwá / Yuèyu



Diese Erweiterung unterstreicht iHerbs langjähriges Ziel, Hürden beim Zugang zu Gesundheit und Wellness abzubauen und Menschen unabhängig von ihrer Sprache ein möglichst einfaches und komfortables Einkaufserlebnis zu bieten.

Von einem Produkt zur globalen Wellness-Plattform

Vor 30 Jahren, im September 1996, verkaufte der Gründer von iHerb sein erstes Nahrungsergänzungsmittel online - aus einer Wohnung in Pasadena, Kalifornien. Was als früher Einstieg in den aufstrebenden E-Commerce begann, hat sich seitdem zu einer der weltweit größten Direct-to-Consumer-Plattformen für Gesundheit und Wellness entwickelt. Heute liefert iHerb Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Wellness an Kunden in rund 180 Ländern. Ein globales Logistiknetzwerk mit klimatisierten, GMP- und/oder ISO-konformen Einrichtungen trägt dazu bei, dass die Bestellungen in der erwarteten Qualität und Frische bei den Kunden ankommen.

Über iHerb, LLC

iHerb zählt zu den weltweit führenden E-Commerce-Anbietern für Gesundheit und Wellness. Das Sortiment umfasst Produkte aus den Bereichen Sporternährung, Beauty, Bad und Körperpflege, Lebensmittel sowie Baby- und Tierpflege von rund 2.000 Marken. Mit seiner globalen Belegschaft bedient iHerb mehr als 16 Millionen aktive Kunden in rund 180 Ländern. Dabei stellt das Unternehmen seine Plattform in 46 Sprachen bereit. Das internationale Lieferkettennetzwerk von iHerb umfasst neun klimatisierte Lager- und Versandzentren in den USA, Asien und dem Nahen Osten. Damit schafft iHerb die Voraussetzungen für ein unkompliziertes und zuverlässiges Einkaufserlebnis weltweit. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.iherb.com.

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